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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌友化療手腳紅腫痛 中醫調理擺脫不適

2025/08/05 05:30

▲經中醫輔助治療，有助緩解癌友手足紅腫疼痛的不適。（台南市立醫院提供）

▲經中醫輔助治療，有助緩解癌友手足紅腫疼痛的不適。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

常有癌症病人在接受化學治療或標靶藥物治療後，出現手足紅腫、疼痛甚至影響行動的「手足症候群」。中醫師表示，透過中醫輔助治療，可有助於緩解相關不適，提升生活品質。

手足症候群 常見藥物毒性反應

台南市立醫院中醫師楊茲甯指出，手足症候群是1種常見藥物毒性反應，根據嚴重程度可分為3個等級，從初期的灼熱感、泛紅，到影響日常生活的腫脹疼痛，甚至出現脫皮、水泡與潰瘍等情形，嚴重者恐難以行走。許多病人因症狀困擾、影響治療意願與生活品質。

60多歲陳女士長期有便秘困擾，2年前腸胃不適檢查出罹患大腸癌，術後接受標靶與化療，不久出現手掌、腳掌乾裂脫皮、泛紅變黑、關節腫脹熱痛等手足症候群。在忍痛1個多月後，她轉到中醫癌症特別門診。歷經3個月中醫治療後，手足脫皮症狀明顯改善、關節腫痛與發熱也完全緩解，手腳能如常活動。

楊茲甯說明，手足症候群在中醫屬於「血熱毒盛、氣血失和」等證型，治療以清熱解毒、涼血活血、祛濕通絡為主，處方常用金銀花、黃芩、赤芍等中藥，輔以針灸疏通經絡、緩解症狀。

除手足症候群外，陳女士原有的便秘、胃痛、口乾舌燥、頭暈等不適，也在治療過程一併得到改善。

楊茲甯指出，近年多篇國際期刊研究證實，中醫輔助治療能有效減輕化療副作用，並延長病人對治療的耐受時間。

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