健康網》重金屬毒害健康 醫點名鉛最危險恐致腦部退化

醫師表示，老舊水管可能把鉛帶進民眾的飲用水和餐桌上，引起成人腎病、心血管疾病，甚至和腦部退化有相關；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕環境污染不只是環保議題，它會損害每個人的健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，重金屬污染像是鉛、砷、鉻等，充斥在水裡、土裡、空氣裡，甚至藏在食物中。尤其鉛對孩子和孕婦來說，危害風險更高，影響孩子的專注、情緒；引起成人高血壓、腎病、心血管疾病，甚至和腦部退化有相關。他建議從喝乾淨的水和少吃高風險食物做起，才能守住健康。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文提醒民眾，要注意重金屬污染，一旦累積在身體，就會損害健康。這些污染物藏在哪？水裡、土裡、空氣裡，甚至食物裡。鉛、砷、汞、鎘、鉻，這些聽起來像是工廠或實驗室才會出現的名詞，事實上早就成為日常。舊水管、被污染的農田、海洋裡的魚，甚至空氣中飄散的塵埃，都可能會促使民眾默默吞下肚。

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張家銘特別點名鉛的污染問題。他說，老舊水管可能把鉛帶進民眾的飲用水和餐桌上，尤其對孩子和孕婦來說，風險更高。它會影響腦部發育，讓孩子的學習、專注、情緒都受到影響，甚至可能增加未來罹患精神疾病的機率。成人長期累積鉛，則可能引起高血壓、腎病、心血管疾病，還和貧血、不孕、流產有關。更糟的是鉛會藏在骨頭中，等到骨質流失時，還會被釋放出來重新傷害身體。

張家銘又說，重金屬進了身體，首先會傷害粒線體，這個細胞發電廠一旦出問題，身體容易出現氧化壓力、細胞損傷，接著會導致慢性發炎。慢性發炎正是各種疾病的溫床，從神經退化、心血管病，到腸胃問題、甚至情緒，都有關聯。

張家銘認為，雖然最近有研究發現，有些特定的乳酸菌，像是德氏乳桿菌（Lactobacillus delbrueckii NBM-04-10-001）和植物乳桿菌（Lactobacillus plantarum NBM-01-07-003），有助抓住腸道裡的鉛，再將它們排出去。不過，健康無法單靠某一項食物或藥品達到，而必須得靠生活中每個小選擇慢慢累積才維護。

他建議，喝乾淨的水、少吃高風險食物、重視居家環境安全，這些看似小事，其實才是最紮實的守護。對健康的威脅，不只是高糖、高油、高鹽，反而是這些日積月累，卻難以察覺的重金屬污染，即使無法完全避免污染，但至少可以減少曝露。

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