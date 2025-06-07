健康網》抗新冠6大營養素！營養師教「這樣吃」增強免疫力

營養師表示，新冠疫情升溫，建議日常可補充6大營養素，如雞肉、馬鈴薯等富含維生素B6，多補充有助免疫細胞增殖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情不斷升溫，除了做好基本防護外，補充營養也是對抗病毒侵襲的好方式。營養師楊哲雄表示，面對新冠疫情猛烈，除基本洗手、戴口罩、打疫苗防護外，日常可藉由飲食補充維生素C、D、B6、鋅、鐵、硒等6大營養素，除可提升自身營養，也能強化免疫力。

補充硒有助活化免疫系統

好食課營養師楊哲雄（Oliver）於臉書粉專「好食課」發文表示，確診新冠可能帶來喉嚨不適、低燒多日等不適症狀，想避免染疫，可藉由攝取以下增強免疫營養素的方式，做好預防功課。

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●維生素C：調節先天及後天免疫功能，有助免疫細胞分化及增殖。缺乏維生素C會使宿主更容易受感染；建議攝取芭樂、奇異果、小番茄、木瓜、甜椒、苦瓜。

●維生素D：維生素D的代謝物可誘導自噬，減少急性呼吸道感染及肺炎發生。研究發現，缺乏維生素D與呼吸道感染風險增加相關；日常可吃曬乾的香菇、強化牛乳、鮭魚、蛋。

●維生素B6：此營養素可透過協助免疫細胞增殖，活化先天及後天免疫系統；此外，也參與蛋白質代謝，幫助維持免疫功能；推薦可吃雞肉、馬鈴薯、牛肉、糙米。

●鋅：影響免疫細胞，如：中性粒細胞及自然殺手細胞的發育及活性，有助身體抵禦外來病菌；牡蠣、甲殼類、南瓜籽、牛肉、糙米等，都是飲食好選擇。

營養師指出，糙米含維生素B6、鋅、硒等營養素，有益抵抗外來病菌、清除病原體、活化免疫系統，推薦攝取以增強免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

●鐵：有助淋巴細胞的分化及增殖，並透過產生活性氧物質來清除病原體；可吃鴨血、豬血、豬肝、莧菜、黑豆、牛肉等食物補充。

●硒：幫助活化免疫系統，缺乏硒會導致免疫力降低，容易二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重；建議可吃鮪魚、糙米、巴西堅果、牛肉、蛋。

楊哲雄提醒，除了靠飲食增加自身抵抗力外，最重要的仍是於行動上做好自我防護。疫情升溫期間，仍應僅記勤洗手、消毒，出入公共場域最好都配戴口罩及保持社交距離，並定期補打疫苗，以維持抵抗力。

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