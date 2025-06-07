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竹北大安醫院主動出擊進社區 免費做成人健檢和癌篩
〔記者黃美珠／新竹報導〕甚麼都有到府服務，就連癌症篩檢、成人健檢也有，而且還都免費！新竹縣竹北大安醫院今（7）天就跟當地「大河戀」社區管委會合作，派出7名醫護理人員，進入社區內免費替居民們做成人健檢、跟大腸癌和肝癌的癌症篩檢，以及提供其他癌症的諮詢。2週後健檢報告出爐，院方會再派出專業醫師回到社區，為參加健檢者說明各自的健檢報告內容，並提供健康指引建議與後續追蹤方向。
大安醫院院長謝煒銘說，前述由醫護理人員主動到府服務，號召鄉親只要前一晚深夜過後空腹8小時，睡一覺起來，下床就能在自家社區大樓就近、就便健檢的行動醫療服務，算是新竹縣首見。這種「檢癌快閃」，很大的目的就是在於「減」癌。他們以2個小時、至少服務30人為目標。
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他說，大河戀的社區健檢分2階段進行，今天是第1階段，受檢者完成抽血、採檢尿液等基本項目後，大約2週檢驗結果就可以出爐，屆時第2階段、會有專業醫師回到社區為大家解說各自的健檢報告內容，並提供保健的建議與後續追蹤方向。
謝煒銘說，國健署推動成人免費健檢已行之有年，他們用這樣的行動醫療服務，不僅有助強化民眾健檢意識、提高健檢意願，從而讓居民能及早發現自己潛在的健康風險，也讓成人免費健檢的美意得以更加落實在民眾的生活中。未來他們醫院還會持續跟縣府衛生局合作，深入更多社區大樓，打造更便利友善的公衛健康環境。
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