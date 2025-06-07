竹北大安醫院主動出擊進社區 免費做成人健檢和癌篩

竹北大安醫院今天ㄧ早到「大河戀」社區，提供免費到社區的快閃健檢、癌篩服務。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕甚麼都有到府服務，就連癌症篩檢、成人健檢也有，而且還都免費！新竹縣竹北大安醫院今（7）天就跟當地「大河戀」社區管委會合作，派出7名醫護理人員，進入社區內免費替居民們做成人健檢、跟大腸癌和肝癌的癌症篩檢，以及提供其他癌症的諮詢。2週後健檢報告出爐，院方會再派出專業醫師回到社區，為參加健檢者說明各自的健檢報告內容，並提供健康指引建議與後續追蹤方向。

大安醫院院長謝煒銘說，前述由醫護理人員主動到府服務，號召鄉親只要前一晚深夜過後空腹8小時，睡一覺起來，下床就能在自家社區大樓就近、就便健檢的行動醫療服務，算是新竹縣首見。這種「檢癌快閃」，很大的目的就是在於「減」癌。他們以2個小時、至少服務30人為目標。

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竹北大安醫院今天ㄧ早到「大河戀」社區，提供免費到社區的快閃健檢、癌篩服務。（記者黃美珠攝）

社區居民不用跑醫院、社區活動中心，只要走出家門到社區公共空間就能獲得大安醫院的免費健檢、癌篩服務。（記者黃美珠攝）

他說，大河戀的社區健檢分2階段進行，今天是第1階段，受檢者完成抽血、採檢尿液等基本項目後，大約2週檢驗結果就可以出爐，屆時第2階段、會有專業醫師回到社區為大家解說各自的健檢報告內容，並提供保健的建議與後續追蹤方向。

謝煒銘說，國健署推動成人免費健檢已行之有年，他們用這樣的行動醫療服務，不僅有助強化民眾健檢意識、提高健檢意願，從而讓居民能及早發現自己潛在的健康風險，也讓成人免費健檢的美意得以更加落實在民眾的生活中。未來他們醫院還會持續跟縣府衛生局合作，深入更多社區大樓，打造更便利友善的公衛健康環境。

社區居民不用跑醫院、社區活動中心，只要走出家門到社區公共空間就能獲得大安醫院的免費健檢和癌篩服務。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北大安醫院首創在縣內提供到社區的免費成人健檢跟癌症篩檢，以此提高成人健檢的普及率，並促成癌「減」。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北大安醫院院長謝煒銘（左）説，他們未來會持續主動走入社區大樓，提供行動醫療的免費成人健檢和癌症篩檢。（記者黃美珠攝）

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