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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠、流感如何分辨？ 醫談差異

2025/06/07 19:07

近期不少人咳嗽或有感冒症狀，卻很難斷定是新冠或流感，需用快篩篩檢後才能知道。示意圖。（圖取自shutterstock）

近期不少人咳嗽或有感冒症狀，卻很難斷定是新冠或流感，需用快篩篩檢後才能知道。示意圖。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期也許你也感染了新冠，或是在捷運、公車上聽到不少人咳嗽，對吧？衛福部疾管署示警，端午節過後，新冠的感染人數將會創高，多家醫院開出特別門診因應。鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘說明，流感與新冠有多項相同症狀，然兩者仍有關鍵差異。

疾管署說明，5月26日至6月1日全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前1週成長49%，雖增幅趨緩，但疫情仍在往高峰邁進。疾管署表示，約6月底至7月初達高峰，單週就診上看20萬人次。

鄭堪弘在臉書粉專「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」過完端午連假，最近感冒發燒的人特別多，雖然感染到新冠的人明顯增加，但是中間仍然穿插了不少得到流感的人，流感（Influenza）和新冠肺炎（COVID-19）都是由病毒引起的呼吸道傳染病，症狀上有很多相似之處，但也存在一些關鍵差異。以下為兩者的症狀分析與比較：

​兩者共同症狀：發燒、咳嗽、疲倦、喉嚨痛、鼻塞或流鼻水等，這些症狀在兩種疾病中都很常見難以區分。​

流感典型特徵：

●發病速度快：症狀通常突然出現，在幾小時內就感覺非常不適。

●高燒：常伴隨突然的高燒（38°C以上），甚至燒到39-40度的大有人在，除此之外還會有厲害的寒顫、畏寒。

●肌肉痠痛、疲倦感：通常比普通感冒更為嚴重和明顯。

●嗅覺／味覺改變：相對少見。

●呼吸困難：除非發展成嚴重併發症（如肺炎），否則較少見。

​新冠肺炎典型特徵：

●發病速度：可以是逐漸出現，也可能突然。

●不一定會發燒。

●喉嚨痛：通常喉嚨會劇痛、刀割般的痛。

●嗅覺或味覺喪失／異常：這是新冠肺炎一個相對獨特的早期指標性症狀，尤其在早期變異株中更為明顯（Omicron後的變異株此症狀比例下降，但仍可能出現）。

●呼吸困難／胸悶／喘： 可能在疾病早期出現，鄭醫師這邊好幾個新冠確診者都有心悸、喘的症狀。

●症狀多樣性：除了呼吸道症狀，近期確診患者還可能伴隨腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀。

●無症狀感染：新冠肺炎有較高比例的無症狀感染者。

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