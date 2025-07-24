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健康 > 傷病癌症 > 外傷

蝦密！小腿竟「長螺絲」原來是車禍後植入 骨科醫幫除患

2025/07/24 09:46

74歲莊老先生10年前車禍左小腿手術植入螺絲釘，後來鬆動凸出皮膚外（左圖），骨科醫師陳建宏協助做局部麻醉移除這個螺絲釘（右圖）。（陳建宏骨科診所提供）

74歲莊老先生10年前車禍左小腿手術植入螺絲釘，後來鬆動凸出皮膚外（左圖），骨科醫師陳建宏協助做局部麻醉移除這個螺絲釘（右圖）。（陳建宏骨科診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕74歲莊老先生近日騎機車「犁田」，到陳建宏骨科診所門診，陳建宏醫師檢查莊翁外傷時，赫見左小腿有1支鋼釘露出，像是長出1顆螺絲釘。經問診得知患者10年前車禍，小腿骨折釘上鋼板及螺絲，經過一段時日，螺絲釘鬆動、漸外露突出在皮膚外，X光證實患者所說無誤。

在莊翁同意下，陳建宏為其做局部麻醉、在「疼痛控制」下移除螺絲釘。莊翁開心地說，終於擺脫多年來留在皮膚外的螺絲釘了！

陳建宏表示，莊翁這留在體外的螺絲，不會影響走路、但會造成日常生活不便，如穿長褲比較會磨到、穿短褲會被朋友或外人投以異樣眼光、被問道：「小腿外怎會有半支螺絲？」。幸運的是莊翁患有糖尿病，幾年來，這小腿「長」出的螺絲傷口，未被感染，避免截肢。

陳建宏指出，在骨折治療中，「開放式復位併內固定手術」是1種常見、有效的手術選擇，無論是用螺絲、鋼板還是髓內釘，這些植入物都能幫助骨折穩定促進癒合。當骨折癒合後，部分患者會出現「異物感」，這是指患者在手術後因植入物存在，長期感受到不適、壓迫、刺痛或明顯異物感，可能隨天氣變化或活動加劇，這異物感會影響患者工作、運動或心理狀態，進而要求移除固定物。

是否移除固定物？陳建宏說明，需由醫師根據每位病人個別情況判斷，一般來說，只要骨折癒合確實、沒有感染或其他併發症，可考慮移除，尤其是年輕患者或身體質量較低的人，對金屬植入器材感受更明顯。儘管移除是小型手術，移除固定物仍有一定風險，如感染、神經損傷、疤痕增生等，與醫師充分討論，選擇最合適的處置方式，有助於患者重拾舒適的生活。

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