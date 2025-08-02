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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心「猛爆性肝炎」醫：莫名疲累該停下來

2025/08/02 16:56

醫師說明，猛爆性肝炎不是一個獨立的病，而是一個結果：病毒、藥物、毒素誘發大片肝細胞凋亡；同時提醒若察覺異狀，就應妥善休養，吃保健品是沒用的。示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師說明，猛爆性肝炎不是一個獨立的病，而是一個結果：病毒、藥物、毒素誘發大片肝細胞凋亡；同時提醒若察覺異狀，就應妥善休養，吃保健品是沒用的。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日由於名人住院消息，使得「猛爆性肝炎」一詞再次進入讀者視野。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，若察覺自己莫名感覺累、食慾變差、印堂看起來不對、有點消瘦好泛黃，管你是工作應酬都應該要停下來。

姜冠宇在臉書說明，猛爆性肝炎不是一個獨立的病，而是一個結果：病毒、藥物、毒素誘發大片肝細胞凋亡。和我們所熟知的肝衰竭有一些不同的是，有黃疸後短期（＜8週）進展至肝性腦病的表現，那是大量細胞凋亡後，釋放的發炎物質與無法代謝的高血氨，攻擊腦袋的結果，腦袋就水腫了。

姜冠宇認為，近期住院的名人有可能是「超急性（Hyperacute）」的猛爆性肝炎。雖然背景若是曾有病毒肝炎、代謝控制不佳都可能有貢獻，但超急性通常是「藥物毒性誘發」的。這需要檢視個案吃藥、用藥的內容。

當然這是重要臟器浩劫事件，需要一段時間修復。不過Hyperacute自發存活率67%（自發存活率〔transplant-free survival〕定義為患者在未接受肝移植情況下存活至短期觀察終點，通常為入院後21天或出現肝性腦病後28天）。

姜冠宇表示，黃疸後稍慢有腦水腫的急性（Acute）與次急性（Subacute），可能需要肝移植，自發存活率都在3成以下而已。而治療還是要找不同的病因去治療，畢竟它是結果，不是獨立的病。但是這一段加護病房的期間，因為肝臟大罷工了，凝血蛋白與免疫蛋白與營養功能全失。防範大出血與腸道感染、肌肉分解會是支持治療的重點。

姜冠宇表示，若察覺自己莫名感覺累、食慾變差、印堂看起來不對、有點消瘦好泛黃，管你是工作應酬都應該要停下來。「也別以為多吃營養品可以補回來，沒有這種事。肝功能不是HP的概念可以用吃的去加成的，肝臟是任何食物藥物成份都要經過大工廠，它需要的是減少工作、減輕負擔好好休息吧！」

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