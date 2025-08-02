心臟快要不行了 翁靠微型人工心臟搶回一命

林先生（右）在嚴重心衰竭命危時，台中榮總心血管重症加護科主任醫師鄭諭聰（中）為他進行左心室軸型幫浦輔助高風險複雜性心導管手術，打通血管救命。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕72歲的林先生年輕時常喝酒、應酬也不忌口，自50歲後陸續罹患主動脈剝離、中風、二尖瓣逆流及心肌梗塞，接受冠狀動脈繞道及瓣膜置換手術，今年初發現繞道血管完全阻塞、3條冠狀動脈幾乎全塞住，嚴重心臟衰竭，併發肺水腫、呼吸衰竭及急性腎衰竭，隨時有生命危險，後來接受左心室軸型幫浦輔助高風險複雜性心導管手術，打通血管，症狀逐漸解除，重獲新生。

台中榮總心血管重症加護科主任鄭諭聰指出，正常心臟一次收縮打出50%至70%血液，但病人的冠狀動脈多處完全阻塞且嚴重鈣化，繞道手術橋接的血管也塞住，心肌供血只剩1/4，導致左心室收縮功能僅有15%，重度心臟衰竭，影響腎臟等器官血流不足，功能受損，併發肺水腫、呼吸衰竭及急性腎衰竭，病況危急，需正壓呼吸器供氧與洗腎治療。

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鄭諭聰說，林先生必須心臟手術救命，但病患曾開胸手術已有沾黏問題，要做心導管手術的過程須使用葉克膜，他又有主動脈剝離病史、且心血管鈣化，併發血管出血、破裂及下肢缺血風險高，因此決定採用左心室軸型幫浦（Impella）輔助心導管手術，打通血管。

左心室軸型幫浦如同小型人工心臟置入左心室協助打血，鄭諭聰指出，手術時先以心導管將左心室軸型幫浦放置有左心室，就像裝上一個加壓馬達，協助血液送至主動脈，穩定血壓、血流和心臟功能，讓他能放心打通3條阻塞的冠狀動脈，裝設支架及塗藥氣球。

林先生術後心臟功能逐漸恢復，順利脫離左心室軸型幫浦，也不需要呼吸器、洗腎，水腫改善，生活品質大幅提升，不再氣喘吁吁，能正常生活，也養成每天走路運動的習慣，病患說，這次重生，一定會遵從醫囑用藥、飲食及運動。

中榮心血管重症加護科今（2）日舉行心臟重症病友會，200名病友及親友齊聚，現場充滿重生感動，林先生是中榮歷年來使用左心室軸型幫浦完成高風險心導管治療患者中，心臟收縮功能最差者，如今可以康復激勵其他病友。

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