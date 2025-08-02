自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

酗酒瘦到皮包骨 戰勝酒癮年輕媽媽重拾人生

2025/08/02 16:22

新竹內科醫師呂紹達分享，曾有一位嚴重酗酒的年輕媽媽，痛下決心斷然戒除酒癮後，不僅迎來「奇蹟」更當起戒酒大使；圖為情境照。（圖取自freepik）

新竹內科醫師呂紹達分享，曾有一位嚴重酗酒的年輕媽媽，痛下決心斷然戒除酒癮後，不僅迎來「奇蹟」更當起戒酒大使；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹內科醫師呂紹達在臉書分享，曾經有一位年輕媽媽因為長期酗酒，不省人事被人抬進診間，一檢查，驚見肝指數破百，B肝病毒量爆表，瘦到只有39公斤；「我想活下去」！面對醫師憂心關切，她下定決心改變，定期回診、服藥、練毛巾操，一口氣一口氣的把自己從深淵裡拉回來。戰勝酒癮的她，不僅順利生女，更當起戒酒大使，苦口婆心規勸親友別再喝了！

在新竹縣竹東鎮執業的內科醫師呂紹達，以出書推廣毛巾操聞名，長期照護腦麻兒童、赴山區義診，默默行善數十年如一日。他近日在臉書貼文《從酒癮中走出來的她，如今牽著奇蹟走進來》，肯定這位患者當年鼓起勇氣斷然戒除酒癮，迎向光明。

呂紹達說，10多年前，這位原住民媽媽年僅30歲，第一次就診是被兩個人抬進來診間，不省人事、黃疸嚴重、瘦得像風一吹就散的影子，原來65公斤卻爆瘦了26公斤，猶如皮包骨一般。經詢問得知，她每天醒來就灌下一瓶藥酒，然後開始一瓶接一瓶的啤酒，有酒伴沒酒伴、不分日夜都不停的喝。

年輕媽媽說，那時候不喝會抖、會痛、會崩潰，喝了雖然更空，但至少可以「暫時不要想」。呂紹達為她做檢查，肝指數破百降，B肝病毒量達7010。

看著年輕媽媽空洞的眼神，呂紹達憂心的對她說：「妳這樣下去，真的會死掉。」年輕媽媽看著醫師很久，然後沙啞地說出一句話：「我……想活下去。」從那天起，年輕媽媽開始改變，每天回診、按時服藥、練毛巾操，從一點點的力氣練起。

呂紹達說，年輕媽媽不再讓酒控制她，幾個月後，她的身體開始有力氣，臉色回來了，笑容也悄悄回到嘴角。令他感動的是，年輕媽媽不只是活下來了，6年前她自然懷孕，「那是她用無數夜晚戒斷痛苦的眼淚，換來的奇蹟。」此外，她更成為別人的力量，只要看著還在喝酒的朋友們，她會很生氣地說：「到底有什麼好喝的？」不忍心看別人也走進那個她差點走不出來的深淵。

呂紹達說，酒癮者不是所有人都能走出來，但這位媽媽做到了，她選擇了活，選擇了不喝，選擇了走一條很痛、卻通往光的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中