酗酒瘦到皮包骨 戰勝酒癮年輕媽媽重拾人生

新竹內科醫師呂紹達分享，曾有一位嚴重酗酒的年輕媽媽，痛下決心斷然戒除酒癮後，不僅迎來「奇蹟」更當起戒酒大使；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹內科醫師呂紹達在臉書分享，曾經有一位年輕媽媽因為長期酗酒，不省人事被人抬進診間，一檢查，驚見肝指數破百，B肝病毒量爆表，瘦到只有39公斤；「我想活下去」！面對醫師憂心關切，她下定決心改變，定期回診、服藥、練毛巾操，一口氣一口氣的把自己從深淵裡拉回來。戰勝酒癮的她，不僅順利生女，更當起戒酒大使，苦口婆心規勸親友別再喝了！

在新竹縣竹東鎮執業的內科醫師呂紹達，以出書推廣毛巾操聞名，長期照護腦麻兒童、赴山區義診，默默行善數十年如一日。他近日在臉書貼文《從酒癮中走出來的她，如今牽著奇蹟走進來》，肯定這位患者當年鼓起勇氣斷然戒除酒癮，迎向光明。

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呂紹達說，10多年前，這位原住民媽媽年僅30歲，第一次就診是被兩個人抬進來診間，不省人事、黃疸嚴重、瘦得像風一吹就散的影子，原來65公斤卻爆瘦了26公斤，猶如皮包骨一般。經詢問得知，她每天醒來就灌下一瓶藥酒，然後開始一瓶接一瓶的啤酒，有酒伴沒酒伴、不分日夜都不停的喝。

年輕媽媽說，那時候不喝會抖、會痛、會崩潰，喝了雖然更空，但至少可以「暫時不要想」。呂紹達為她做檢查，肝指數破百降，B肝病毒量達7010。

看著年輕媽媽空洞的眼神，呂紹達憂心的對她說：「妳這樣下去，真的會死掉。」年輕媽媽看著醫師很久，然後沙啞地說出一句話：「我……想活下去。」從那天起，年輕媽媽開始改變，每天回診、按時服藥、練毛巾操，從一點點的力氣練起。

呂紹達說，年輕媽媽不再讓酒控制她，幾個月後，她的身體開始有力氣，臉色回來了，笑容也悄悄回到嘴角。令他感動的是，年輕媽媽不只是活下來了，6年前她自然懷孕，「那是她用無數夜晚戒斷痛苦的眼淚，換來的奇蹟。」此外，她更成為別人的力量，只要看著還在喝酒的朋友們，她會很生氣地說：「到底有什麼好喝的？」不忍心看別人也走進那個她差點走不出來的深淵。

呂紹達說，酒癮者不是所有人都能走出來，但這位媽媽做到了，她選擇了活，選擇了不喝，選擇了走一條很痛、卻通往光的路。

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