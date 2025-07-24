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健康網》瘦子也有脂肪肝！ 養肝消脂快跟著做

2025/07/24 11:13

陳珮淳指出，脂肪肝並不是胖子的專利，也不只是飲酒過量才會引發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳珮淳指出，脂肪肝並不是胖子的專利，也不只是飲酒過量才會引發；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了減重而節食，卻發現體重沒降多少，肚子卻越來越圓。對此，營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，吃太少卻不吃對，也可能悄悄養出脂肪肝。常見的脂肪肝3大成因包括：基礎代謝率低、缺乏運動、高糖飲食＋熬夜；養肝消脂應應吃高纖食物、優質蛋白質、好油脂；3種有助養肝的營養素則為兒茶素、鉻、維生素B群。

她舉例，假如每天只吃半盒便當，但仍感覺肚子脹脹的、疲憊不堪。問題並不在於吃多，而是吃錯，加上長期熬夜、喝含糖飲料、缺乏運動等不良生活習慣，導致脂肪悄悄堆積在肝臟周圍，形成脂肪肝。

陳珮淳指出，脂肪肝並不是胖子的專利，也不只是飲酒過量才會引發。當體內內臟脂肪堆積、代謝功能變差時，肝細胞會被脂肪「塞爆」，導致脂肪肝。這種情況初期幾乎沒有明顯症狀，但長期下來可能引起慢性發炎，甚至演變為肝纖維化或肝硬化。

為何吃少也會有脂肪肝？

陳珮淳分析，常見的脂肪肝3大成因包括：

1. 基礎代謝率低：肌肉量少，熱量消耗低。

2. 缺乏運動：久坐不動，容易讓餐後脂肪囤積。

3. 高糖飲食＋熬夜：荷爾蒙失調，脂肪更容易堆積。

她進一步指出，內臟脂肪不像皮下脂肪容易察覺，它緊緊包覆在器官周圍，會擠壓心肝脾肺腎，還可能釋放發炎因子、干擾荷爾蒙、影響整體代謝功能。

當心脂肪肝的「飲食地雷」

下列食物被點名是脂肪肝的養分來源，應避免過量攝取：

●含糖飲料（如珍珠奶茶、手搖飲、汽水）。

●加工肉品（如香腸、貢丸、熱狗）。

●油炸澱粉類（如薯條、餅乾、鹹酥雞）。

●精緻澱粉（如白吐司、蛋糕、過量米飯）。

●酒精類飲品，尤其是啤酒。

這些食物容易刺激內臟脂肪累積，並增加胰島素阻抗與代謝壓力。

兒茶素（如綠茶、抹茶）可提升代謝、幫助脂肪燃燒；示意圖。（圖取自photoAC）

兒茶素（如綠茶、抹茶）可提升代謝、幫助脂肪燃燒；示意圖。（圖取自photoAC）

養肝消脂這樣吃才對

陳珮淳建議，應從「吃對」開始，搭配運動，才能有效改善脂肪肝。建議攝取以下類型食物：

●高纖食物：如深綠色蔬菜、木耳、菇類、青花菜，可促進腸道代謝、減少脂肪堆積。

●優質蛋白質：如雞胸肉、豆腐、蛋、毛豆、無糖豆漿與秋刀魚，有助於維持肌肉量與燃脂效率。

●好油脂：如酪梨、橄欖油、亞麻仁籽、堅果（適量），可穩定血糖、抑制脂肪合成。

此外，她也推薦補充3種有助養肝的營養素

●兒茶素（如綠茶、抹茶）：提升代謝、幫助脂肪燃燒。

●鉻（來自全穀類、蛋黃、堅果、瘦肉）：穩定血糖、減少脂肪合成。

●維生素B群（糙米、燕麥、蛋、豆類等）：啟動脂肪與碳水代謝，增強能量轉換效率。

陳珮淳呼籲，別再迷信節食減重，「吃少但吃錯」反而可能讓肝臟越來越負擔沉重。若希望改善脂肪肝、減少內臟脂肪，應從提升代謝、均衡營養與規律作息著手，才能讓身體回歸健康循環。

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