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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》傷口總是好不了？ 醫：恐是這些藥拖慢癒合

2025/07/27 18:42

醫師提醒，類固醇、抗代謝藥、生物製劑 / 小分子標靶藥，都是拖慢傷口癒合速度的常見藥物；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，類固醇、抗代謝藥、生物製劑 / 小分子標靶藥，都是拖慢傷口癒合速度的常見藥物；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小嬿阿姨20年前腳踝開始發生傷口，期間看過整形外科，骨科，接受大大小小的植皮手術，與傷口共存了十幾年，跑醫院跑到很絕望。直到轉介義大癌治療醫院整形外科科主任張智豪，表示「1個月內讓傷口好起來」，先是停了免疫抑制劑，接著動手術，1個月後果然腳的傷口通通癒合，提醒像是類固醇、抗代謝藥、生物製劑 / 小分子標靶藥，都是拖慢傷口癒合速度的常見藥物。

張智豪在臉書專頁「超顯微專家-整形外科張智豪醫師」發文分享小嬿阿姨的案例：小嬿阿姨原本在自家附近的外科診所換藥，傷口沒有好，反而越破越大洞，腳越腫越痛；轉到醫院，傷口還是一直無法縮口，反而越破越多洞，懷疑是免疫的問題；因此轉介至風濕免疫科，懷疑是類風濕性關節炎引起的「慢性血管炎」發生的困難傷口，一直拿免疫抑制的藥品長期服用，對於腳的傷口已經覺得好不了，轉到張智豪診間時只覺得「試試看」，沒想到1個月後腳傷好了、不用坐輪椅，還可以去公園散步。

拖慢傷口癒合速度常見藥物

●類固醇（如：Prednisolone）
治療目的是：抑制發炎，也會抑制皮膚修復、膠原蛋白合成，在高劑量（>20mg/day）可能讓傷口變薄、裂開、感染風險增加。

●抗代謝藥（如 Methotrexate、Azathioprine、Leflunomide）
治療目的是：減少免疫攻擊，也會抑制細胞生長與傷口肉芽形成， 手術前有時需「暫時停藥」。

●生物製劑 / 小分子標靶藥（如：Adalimumab、Etanercept、Tocilizumab、Rituximab、Tofacitinib）
治療目的是抑制 TNF-α、IL-6、B 細胞等免疫關鍵路徑，若在使用期間動大手術，可能提高感染與癒合不良的機率。

張智豪強調，如果你或家人正使用治療類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬性關節炎等疾病的藥物，並即將接受清創、縫合或手術，發生困難癒合傷口，要考慮病因「會不會是慢性靜脈疾病」，引起不可回復性的淋巴水腫，所導致的慢性靜脈潰瘍。

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