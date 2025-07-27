自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》脂肪肝蠢動又發炎 醫：控制體重可逆轉勝

2025/07/27 20:25

為恭醫院腸胃肝膽科主任陳全福醫師指出，脂肪肝初期往往沒有明顯症狀，因此極容易被忽視，但一旦進展為慢性肝炎或肝癌，後果將十分嚴重；示意圖。（圖取自freepik）

為恭醫院腸胃肝膽科主任陳全福醫師指出，脂肪肝初期往往沒有明顯症狀，因此極容易被忽視，但一旦進展為慢性肝炎或肝癌，後果將十分嚴重；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕728是世界肝炎日，苗栗縣為恭醫院配合肝病防治學術基金會於日前辦理「今年『超』了沒？」全民腹超總動員活動，3小時完成216人腹部超音波檢查，檢查有異常發現者達158人（73%）。

為恭醫院指出，其中1位高度懷疑肝癌，另有25人為良性肝腫瘤（血管瘤4人、肝囊腫21人），有20人為肝實質病變，值得注意的是高達107位（49.54%）受檢民眾有脂肪肝。膽息肉有6人，其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等）有3人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題有70人。

為恭醫院腸胃肝膽科主任陳全福醫師指出，脂肪肝初期往往沒有明顯症狀，因此極容易被忽視，但一旦進展為慢性肝炎或肝癌，後果將十分嚴重。他提到，從每年腹部超音波檢查來看，幾乎半數以上民眾有脂肪肝。

脂肪肝可分為酒精性與非酒精性脂肪肝；其中非酒精性脂肪肝又與代謝症候群密不可分。陳全福說，這類患者多數合併肥胖、糖尿病或高血脂，導致肝臟長期處於慢性發炎狀態，形成「代謝性脂肪肝病」，若未妥善控制，將進一步演變為「代謝性脂肪肝炎」，肝臟細胞長時間發炎，易演變成為肝纖維化、肝硬化與肝癌風險，重度脂肪肝患者歷經10至20年，將有1%的機會演變成肝癌。

針對脂肪肝的治療方式，陳全福強調，中早期脂肪肝是可以逆轉的，控制體重則是最有效的關鍵策略。他說明，研究與臨床經驗皆顯示，當體重減輕5%，即可有效降低肝臟內的脂肪堆積；若體重下降幅度達到7%至10%，對於脂肪肝所引發的發炎現象也有明顯改善作用；而當體重減輕超過10%，甚至有機會讓肝臟纖維化的情況出現逆轉，使肝功能恢復更健康的狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中