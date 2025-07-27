健康網》脂肪肝蠢動又發炎 醫：控制體重可逆轉勝

為恭醫院腸胃肝膽科主任陳全福醫師指出，脂肪肝初期往往沒有明顯症狀，因此極容易被忽視，但一旦進展為慢性肝炎或肝癌，後果將十分嚴重；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕728是世界肝炎日，苗栗縣為恭醫院配合肝病防治學術基金會於日前辦理「今年『超』了沒？」全民腹超總動員活動，3小時完成216人腹部超音波檢查，檢查有異常發現者達158人（73%）。

為恭醫院指出，其中1位高度懷疑肝癌，另有25人為良性肝腫瘤（血管瘤4人、肝囊腫21人），有20人為肝實質病變，值得注意的是高達107位（49.54%）受檢民眾有脂肪肝。膽息肉有6人，其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等）有3人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題有70人。

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為恭醫院腸胃肝膽科主任陳全福醫師指出，脂肪肝初期往往沒有明顯症狀，因此極容易被忽視，但一旦進展為慢性肝炎或肝癌，後果將十分嚴重。他提到，從每年腹部超音波檢查來看，幾乎半數以上民眾有脂肪肝。

脂肪肝可分為酒精性與非酒精性脂肪肝；其中非酒精性脂肪肝又與代謝症候群密不可分。陳全福說，這類患者多數合併肥胖、糖尿病或高血脂，導致肝臟長期處於慢性發炎狀態，形成「代謝性脂肪肝病」，若未妥善控制，將進一步演變為「代謝性脂肪肝炎」，肝臟細胞長時間發炎，易演變成為肝纖維化、肝硬化與肝癌風險，重度脂肪肝患者歷經10至20年，將有1%的機會演變成肝癌。

針對脂肪肝的治療方式，陳全福強調，中早期脂肪肝是可以逆轉的，控制體重則是最有效的關鍵策略。他說明，研究與臨床經驗皆顯示，當體重減輕5%，即可有效降低肝臟內的脂肪堆積；若體重下降幅度達到7%至10%，對於脂肪肝所引發的發炎現象也有明顯改善作用；而當體重減輕超過10%，甚至有機會讓肝臟纖維化的情況出現逆轉，使肝功能恢復更健康的狀態。

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