自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》擦傷、割傷不留疤 補營養還你美膚

2025/07/27 17:46

醫師表示，常見的擦傷、割傷，預防疤痕要記得補充補充蛋白質、維生素C，以及做好防曬；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，常見的擦傷、割傷，預防疤痕要記得補充補充蛋白質、維生素C，以及做好防曬；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕玩樂也是暑假的必備環節，因此受傷機率也會較高，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，常見的擦傷、割傷，預防疤痕要記得補充補充蛋白質、維生素C，以及做好防曬。另外，要注意別自行挑除結痂，讓結痂自然脫落即可，以免延後傷口癒合時間或形成凹疤。

擦傷處理步驟

擦傷包括一般外傷、皮肉傷，步驟如下：
1.以生理食鹽水消毒傷口。
2.止血包紮。
3.可以OK繃或紗布包紮傷口。
4.必要時使用人工皮、消炎藥物幫助傷口快快癒合與消腫。

割傷處理步驟

割傷依照傷口大小與深淺處理如下：

1.傷口小：以生理食鹽水清潔傷口後，以直接加壓止血法止血。
2.傷口較大：20分鐘後仍血流不止、傷口不乾淨，5年內未曾注射破傷風疫苗，立刻送醫處理。

預防疤痕方式

●補充蛋白質、維生素C：蛋白質和維生素C可以幫助組織修復，並進行膠原蛋白合成，蛋白質常見食物包括雞蛋、肉類、豆腐；維生素C常見食物包括莓果類水果、奇異果、橘子、番茄、深綠色蔬菜等。另外，應避免重口味食物包括辛辣類食物、油炸類食物、酒精等，以免引起發炎、延長癒合時間。

●做好防曬：平時需做好防曬，包括傷口癒合後的三個月內也是，不然容易形成色素沉澱變成黑疤，可詢問醫師後使用醫用矽膠片、矽膠凝膠房疤痕；對於容易有蟹足腫或是增生性疤痕體質者，建議進一步至皮膚科就診，必要時使用類固醇或其他治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中