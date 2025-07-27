健康網》擦傷、割傷不留疤 補營養還你美膚

醫師表示，常見的擦傷、割傷，預防疤痕要記得補充補充蛋白質、維生素C，以及做好防曬；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕玩樂也是暑假的必備環節，因此受傷機率也會較高，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，常見的擦傷、割傷，預防疤痕要記得補充補充蛋白質、維生素C，以及做好防曬。另外，要注意別自行挑除結痂，讓結痂自然脫落即可，以免延後傷口癒合時間或形成凹疤。

擦傷處理步驟

擦傷包括一般外傷、皮肉傷，步驟如下：

1.以生理食鹽水消毒傷口。

2.止血包紮。

3.可以OK繃或紗布包紮傷口。

4.必要時使用人工皮、消炎藥物幫助傷口快快癒合與消腫。

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割傷處理步驟

割傷依照傷口大小與深淺處理如下：

1.傷口小：以生理食鹽水清潔傷口後，以直接加壓止血法止血。

2.傷口較大：20分鐘後仍血流不止、傷口不乾淨，5年內未曾注射破傷風疫苗，立刻送醫處理。

預防疤痕方式

●補充蛋白質、維生素C：蛋白質和維生素C可以幫助組織修復，並進行膠原蛋白合成，蛋白質常見食物包括雞蛋、肉類、豆腐；維生素C常見食物包括莓果類水果、奇異果、橘子、番茄、深綠色蔬菜等。另外，應避免重口味食物包括辛辣類食物、油炸類食物、酒精等，以免引起發炎、延長癒合時間。

●做好防曬：平時需做好防曬，包括傷口癒合後的三個月內也是，不然容易形成色素沉澱變成黑疤，可詢問醫師後使用醫用矽膠片、矽膠凝膠房疤痕；對於容易有蟹足腫或是增生性疤痕體質者，建議進一步至皮膚科就診，必要時使用類固醇或其他治療。

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