健康網》雙龍瀑布溯溪奪人命 醫：把握黃金救援

又見溯溪意外，台灣急診醫學會指出，這類患者常見器官傷害，包含肺部及神經學損傷。圖為專業導遊帶團深入秘境，加強安全措施。（記者李容萍攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕基隆長庚醫院大腸直腸外科主治醫師廖育唯因溯溪在6月29日命喪新竹縣五峰鄉上坪溪，事隔不到一個月，新竹縣五峰鄉雙龍瀑布溯溪活動又發生意外，一名45歲莊姓溯溪教練在一處「翻滾流」發生意外，消防人員將莊男救起後送往醫院不治。台灣急診醫學會指出，這類患者常見器官傷害，包含肺部及神經學損傷。

台灣近期因颱風環流影響，山區雨勢不小，野溪的水流湍急，新竹縣消防局不斷呼籲，請民眾務必時時留意地形與水流變化，以確保活動安全，尤其這些適合溯溪的場域都在山裡，救援不易，仰賴事發時急救得宜才能存活下來。

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台灣急診醫學會在衛教資料上，提供基本救命術。

黃金救命術：

●應將溺水者帶離水中、置於地面後再開始進行心肺復甦術。

●大部分溺水者的心跳停止是由缺氧所造成，故單純只有胸部按壓的心肺復甦術效果可能不佳。應以30:2（胸部按壓30次、吹氣2次）的方式進行心肺復甦術。每次通氣需1秒，確實看到溺水者胸部起伏。

●體外去顫器AED的使用則比照一般BLS流程。

此外，台灣急診醫學會表示，在低體溫病人的身上，脈搏會非常微弱難以確認，需觀察脈搏一分鐘，確認無脈搏後再開始進行心肺復甦。在患者長時間溺水後，大部分人會有低血容積的狀況，此時應給予大量輸液來矯正低血容積。

若在水域較淺的地方跳水或有其他可能造成頸椎損傷的受傷機轉，台灣急診醫學會說，但在一般溺水情況下，頸椎損傷較少見（僅估0.5%），因此並不建議進行例行性頸椎固定，此舉可能會影響病患呼吸道的暢通。

台北市水上救生志工協會衛教資料上指出，根據調查，95%的溺水者沒有辦法出聲呼救，能夠求援揮手的溺者比例也很低。只要發現有人在水中下列跡象，請快救援！

人在溺水時可能會出現以下8種跡象：

●頭髮會蓋住額頭或眼睛。

●眼神呈現恐懼或呆滯。

●嘗試將口鼻保持在水面上。

●為了維持呼吸而無法呼救。

●像是抬頭看天空的樣子。

●在水中是直立的，像在踩隱形的階梯。

●為了讓自己浮出水面，無法揮手求救。

●突然安靜無聲。

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