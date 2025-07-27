自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》雙龍瀑布溯溪奪人命 醫：把握黃金救援

2025/07/27 19:22

又見溯溪意外，台灣急診醫學會指出，這類患者常見器官傷害，包含肺部及神經學損傷。圖為專業導遊帶團深入秘境，加強安全措施。（記者李容萍攝）

又見溯溪意外，台灣急診醫學會指出，這類患者常見器官傷害，包含肺部及神經學損傷。圖為專業導遊帶團深入秘境，加強安全措施。（記者李容萍攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕基隆長庚醫院大腸直腸外科主治醫師廖育唯因溯溪在6月29日命喪新竹縣五峰鄉上坪溪，事隔不到一個月，新竹縣五峰鄉雙龍瀑布溯溪活動又發生意外，一名45歲莊姓溯溪教練在一處「翻滾流」發生意外，消防人員將莊男救起後送往醫院不治。台灣急診醫學會指出，這類患者常見器官傷害，包含肺部及神經學損傷。

台灣近期因颱風環流影響，山區雨勢不小，野溪的水流湍急，新竹縣消防局不斷呼籲，請民眾務必時時留意地形與水流變化，以確保活動安全，尤其這些適合溯溪的場域都在山裡，救援不易，仰賴事發時急救得宜才能存活下來。

台灣急診醫學會在衛教資料上，提供基本救命術。

黃金救命術：

●應將溺水者帶離水中、置於地面後再開始進行心肺復甦術。
●大部分溺水者的心跳停止是由缺氧所造成，故單純只有胸部按壓的心肺復甦術效果可能不佳。應以30:2（胸部按壓30次、吹氣2次）的方式進行心肺復甦術。每次通氣需1秒，確實看到溺水者胸部起伏。
●體外去顫器AED的使用則比照一般BLS流程。

此外，台灣急診醫學會表示，在低體溫病人的身上，脈搏會非常微弱難以確認，需觀察脈搏一分鐘，確認無脈搏後再開始進行心肺復甦。在患者長時間溺水後，大部分人會有低血容積的狀況，此時應給予大量輸液來矯正低血容積。

若在水域較淺的地方跳水或有其他可能造成頸椎損傷的受傷機轉，台灣急診醫學會說，但在一般溺水情況下，頸椎損傷較少見（僅估0.5%），因此並不建議進行例行性頸椎固定，此舉可能會影響病患呼吸道的暢通。

台北市水上救生志工協會衛教資料上指出，根據調查，95%的溺水者沒有辦法出聲呼救，能夠求援揮手的溺者比例也很低。只要發現有人在水中下列跡象，請快救援！

人在溺水時可能會出現以下8種跡象：

●頭髮會蓋住額頭或眼睛。
●眼神呈現恐懼或呆滯。
●嘗試將口鼻保持在水面上。
●為了維持呼吸而無法呼救。
●像是抬頭看天空的樣子。
●在水中是直立的，像在踩隱形的階梯。
●為了讓自己浮出水面，無法揮手求救。
●突然安靜無聲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中