健康網》魔鷹太太驟逝 醫推測：經濟艙症候群釀禍

魔鷹痛失愛妻，過去在台慶生的畫面成追憶。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹洋將魔鷹的太太，在搭乘來台的飛機上，發生嚴重身體不適而過世。醫師推測，她遇上的狀況，很可能是「經濟艙症候群」。

據報導，台鋼雄鷹洋將魔鷹的妻子，在來台的班機上突發嚴重不適，落地後前往聯新國際醫院急救，最後宣告不治。據了解，她在機上就發生OHCA，雖在機上有進行急救，然到院後使用葉克膜也無效，最後不幸離世。魔鷹即使傷心仍上場比賽，在致詞時呼籲球迷，「給你的家人笑容，抱抱他們。」

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魔鷹不忘鼓勵隊友繼續往前邁進。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋將的妻子搭機來台後身體不適，送醫後不治。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書透過「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」上用影片以及Thread上說明，推測死因可能是「經濟艙症候群」引發肺栓塞。

楊智鈞表示，腿部不動，腿部恐產生血栓，一起身的時候，血栓跑到肺部，就會造成肺栓塞。造成的原因有二：首先搭飛機時不動，血液流動不順，就會造成血栓。再者，搭飛機沒喝水，反而喝飲料，愈喝血液愈濃稠，加速血栓形成。

楊智鈞簡單呼籲大眾注意：

1. 長途飛機（超過三小時）腿部血栓風險高。

2. 搭機容易脫水，需刻意補充水份。

3. 沒睡著的時候、至少每兩小時起身動一動。

4. 靜脈曲張者產生深靜脈栓塞的風險高出五倍。

5. 搭機期間穿著彈性襪有助預防栓塞形成。

衛福部疾管署說明，深層靜脈血栓（deep venous thromboembolism、又稱「經濟艙症候群」）是因為長時間久坐不動而造成血液流速減緩、血液鬱積，誘發深部靜脈生成血栓。持續久坐不動就有發生風險，而且靜止時間越長、風險越高。深層靜脈血栓較易發生在下肢，尤其是小腿部位。如果血栓較大，會影響血液的供應，或甚至造成血管阻塞，也可能會出現局部紅、腫、痛的症狀。到達目的地開始活動時，血栓可能剝落，如果隨著血液循環流到肺部就會造成肺栓塞，可能會有胸悶、胸痛、呼吸急促或咳嗽等症狀，嚴重者甚至會猝死。據統計，肺栓塞是目前飛航旅客死亡的重要原因之一。

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