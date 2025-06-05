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健康 > 杏林動態

桃園醫院急診一床難求未改善 衛生局將要求減少門診

2025/06/05 22:04

為解決急診室待床問題，衛生局祭出必要時可以減少門診的措施。（記者謝武雄攝）

為解決急診室待床問題，衛生局祭出必要時可以減少門診的措施。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市急診一床難求，常有病患在急診處等了2、3天還沒有病床，市議員吳嘉和今在議會質詢時呼籲市府改善這樣情況，必要時，也可以編列預算補助，對此，衛生局長賈蔚表示，目前桃園市11所急救責任醫院，其中林口長庚醫院有壅塞情形，目前衛生局都會掌控這六家醫院待床的情形，必要時可降低門診數量，提高急診使用病房比例。

賈蔚表示，目前會待床的急救責任醫院包含林口長庚醫院、部立桃園醫院、聖保祿醫院、國軍陸軍總醫院、聯新國際醫院、敏盛醫院經國院區；未來除統計待床人數外，也會考量急診室醫護比，例如，急診室3個醫師、10個護理師可照顧30個病人，如果照顧50個病人就會要求改進。

賈蔚也提到，目前醫院住院病人主要來自門診、急診，會有一定的比例，但門診通常不像急診急迫性哪樣大，因此必要時會要求醫院降低門診數量，解決急診待床問題；此外急診也要落實檢傷制度，讓真正重傷患者得到需要的醫療。

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