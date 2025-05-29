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新冠升溫！菲律賓台灣同鄉會 力挺亞東醫院醫護
〔記者楊心慧／台北報導〕新冠肺炎疫情快速升溫，新北市議員戴瑋姍偕同菲律賓台灣同鄉會白適榮會長、醫療顧問張龍溢拜會亞東醫院，以實際的行動慰問亞東醫院第一線醫護。戴瑋姍表示，醫護人員的每分努力，大家都銘記在心，因為有醫護人員，我們對未來有更多的希望，向醫護人員致上最崇高的敬意與最真摯的謝意。
戴瑋姍表示，亞東醫院為板橋最大醫學中心，感謝院方日夜守候鄉親健康，疾管局預估至8月初新冠確診人數恐上看170萬人。面對不斷攀升的病例數，醫療量能也面臨嚴峻挑戰，呼籲各位市民要落實防疫措施「戴好口罩、施打疫苗」，以自我保護行動，減輕醫療前線壓力。
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亞東醫院副院長彭渝森表示，感謝戴瑋姍及會長白適榮支持醫護，面對每年的流行疾病，醫護執業人力持續增加，但院方改善工作環境，加強優化醫療流程，視病猶親，盡力照顧好每一位病人。
白適榮則分享自身在海外的體會，深感台灣健保制度世界一流。他表示，台灣醫護人員面對龐大勤務壓力與少數不理性民眾，仍堅守崗位，令人敬佩。他承諾未來將持續以實際行動支持醫療公益，也呼籲全球台僑商共同響應，關注並支持第一線醫護人員。
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