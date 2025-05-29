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健康 > 杏林動態

神內名醫莊毓民接衛福部新營醫院院長 推長照多元整合照護

2025/05/29 22:39

衛福部新營醫院新任院長莊毓民（右），由衛福部部長邱泰源（中）主持佈達、印信交接，左為代理院長的新營醫院副院長李偉愷。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院新任院長莊毓民（右），由衛福部部長邱泰源（中）主持佈達、印信交接，左為代理院長的新營醫院副院長李偉愷。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕衛福部新營醫院新任院長一職，由衛福部樂生療養院副院長莊毓民陞任，今天（29日）下午在衛福部由部長邱泰源主持佈達、印信交接，隨即回到新營醫院履新與醫護團隊見面，期許新營醫院成為民眾信賴的地區醫院。

新營醫院在前院長陳明智帶領下，更新醫療設備、提升醫療品質，拉進社區、民眾的關係，3月他調任部立高雄旗山醫院院長，新營醫院由副院長李偉愷代理院長職務持續穩健經營，今天終於揭曉新營醫院新院長是莊毓民。

莊毓民畢業於國立陽明大學醫學系，生物醫學影像暨放射科學研究所博士。歷任衛福部基隆醫院顧問醫師、樂生療養院副院長、桃園療養院副院長、台北醫院神經科主任等，專長神經內科，擅長腦中風診斷、失智症、癲癇症、巴金森氏症及各種不自主運動等疾病，具備豐富的臨床經驗與醫院管理實務。

莊毓民指出，新營醫院是南市溪北地區唯一的公立醫院，秉持衛福部公醫使命，積極走入社區、關懷弱勢族群服務，踐履社會責任，照護地區民眾健康，成為社區的好醫院、厝邊的好醫生，未來將與團隊全方位提升並精進新營醫院醫療品質、服務、效率，成為民眾信賴的地區醫院。

莊毓民並強調，將加強長期照護服務品質，推動多元整合照護，並且重視員工福利與醫療團隊培育，為新營醫院開創新的里程碑，創造新醫新氣象。

衛福部新營醫院新任院長莊毓民（後）今下午佈達上任後，隨即回到新營醫院履新與醫護團隊見面。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院新任院長莊毓民（後）今下午佈達上任後，隨即回到新營醫院履新與醫護團隊見面。（新營醫院提供）

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