健康網》6大「筍」友曝！ 營養師：桂竹筍最補水 腎友慎選它

營養師提醒，孟宗筍質嫩味甜，是湯料首選，不過其含鉀量最高，因此腎功能差者要適量食用為妙；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季正是吃筍季！營養師高敏敏在臉書專頁分享桂竹筍、麻竹筍、箭竹筍、孟宗筍、綠竹筍及烏殼綠竹筍等6款竹筍，每款口感、營養差異大，舉例來說，桂竹筍纖維粗，口感扎實，是咀嚼控首選，也是補水冠軍，適合滷味、燉湯，脆又香；孟宗筍質嫩味甜，是湯料首選，不過其含鉀量最高，因此腎功能差者要適量食用為妙。

高敏敏指出，竹筍品種很多，口感、營養差異大，吃對筍，不只能減脂、補水、補纖維，還能吃得更有層次，因此整理6款常見竹筍品種口感，並提供、比較每100公克所含之營養價值：

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●桂竹筍：纖維粗，口感紮實，含水量高，是咀嚼控最愛，也是補水冠軍，每100公克含有93.7克水分，適合滷味、燉湯，脆又香。

●麻竹筍：體型最大，百搭耐煮，水分略低於桂竹筍，每100公克也含有93.4克的水分，炒、滷、燉都適合，份量最實在。

●箭竹筍：又稱劍筍，細長鮮美，纖維高，帶殼清香。熱量、碳水化合物最低，每100公克僅含有16大卡熱量、2.9克碳水化合物；同時其富含膳食纖維，名列6款竹筍之冠，每100公克高達2.1克膳食纖維，適合清炒，咬起來爽脆感。

營養師分享6款常見竹筍品種。（圖取自高敏敏臉書）

●孟宗筍：又稱冬筍、春筍，質嫩味甜，湯料首選。含鉀量、維生素C、水解胺基酸及膳食纖維含量都是6種竹筍冠軍，每100公克依序含有634毫克、7.2毫克、2737毫克、2.1克。其中，水解胺基酸高適合搭豆製品或肉類更補；但含鉀量高，腎功能差者要注意，竹筍炒肉絲、排骨湯是超讚搭配。

●綠竹筍：嫩脆清甜、纖維細密，維生素C、膳食纖維含量位居第2，每100公克分別含有5毫克、1.9克，涼拌、冰鎮都超讚！

●烏殼綠竹筍：殼黑肉白、甜度高。烏殼綠竹筍所含水分也很豐富，每100公克含有93.6克，僅略低於冠軍桂竹筍，做沙拉、川燙、煮湯都超清爽。

高敏敏提醒，竹筍整體低卡高纖，是減脂好夥伴，不過建議痛風、腎功能不佳者適量吃，並以低油、少鹽料理方式，更健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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