新冠疫情升溫 基隆6/9-6/21加開44場接種站

據衛生福利部疾病管制署最新監測顯示，國內新冠疫情持續升溫，基隆市從明（9日）至21日，於7個行政區加開44場社區接種站；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕據衛生福利部疾病管制署最新監測顯示，國內新冠疫情持續升溫，預估疫情高峰將落在6月底至7月初。基隆市從明（9日）至21日，於7個行政區加開44場社區接種站，相關接種站開設時間場次，可至基隆市衛生局網站防疫專區查詢。

另外，基隆市衛生局並於本週六（14日）8時30分到11時，於基隆港務大樓開設大型接種站，提供隨到隨打的疫苗接種服務，請民眾踴躍接種。

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基隆市衛生局表示，接種新冠JN.1疫苗是當前最有效防重症與死亡的方式，呼籲出生滿6個月以上且尚未接種新冠JN.1疫苗的市民，儘速完成疫苗接種。同時也鼓勵有意願接種的企業職場與機關主動聯繫轄區衛生所，安排接種事宜。

另外，疾管署因應此波疫情，自今（2025）年6月11日起，針對65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者等感染後易發生重症或死亡之高風險族群，已接種第1劑且間隔2個月（60天），可再接種第2劑新冠JN.1疫苗，請符合資格者應盡速接種第2劑，以進一步強化保護力。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，請民眾加強自主防疫觀念，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮壅擠室內場所戴口罩、勤洗手，符合疫苗接種資格民眾踴躍接種；如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，外出時記得佩戴口罩。

另外，具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治，並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。

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