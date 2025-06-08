健康網》新冠疫情升溫！ 醫籲落實3大防疫基本功

醫師指出，免疫疾病患者來說，雖然感染新冠病毒的機率與一般人相近，但一旦感染，發展為重症的風險相對較高，因此須做好防疫；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情再度有升溫跡象；對此，林口長庚醫院風濕過敏免疫科於臉書專頁提醒，雖然目前尚未強制佩戴口罩，但民眾仍需提高警覺，主動落實防疫措施，避免疫情進一步擴大。呼籲民眾共同落實防疫3要點，包含：打疫苗、戴口罩、勤洗手。

醫師指出，4年前的今天，日本曾贈送台灣124萬劑AZ疫苗，象徵國際間的防疫合作與關懷。如今4年過去，疫情雖已趨緩，卻又悄悄回升，民眾更不可掉以輕心。對於罹患免疫疾病的患者來說，雖然其感染新冠病毒的機率與一般人相近，但一旦感染，發展為重症的風險相對較高。因此，該科醫師呼籲，接種疫苗、配戴口罩、勤洗手等基本防疫措施仍應確實執行。以下是防疫3要點，呼籲民眾共同落實：

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1. 打疫苗：接種疫苗能訓練人體免疫系統，若不幸感染流感或新冠肺炎，有助於降低重症與住院風險。

2. 戴口罩：正確配戴口罩能防止病毒入侵，同時也能防止自己在無症狀時不自覺傳播病毒，保護自己，也保護他人。

3. 勤洗手：使用肥皂正確洗手能有效去除病菌，養成良好衛生習慣，有助於減少病毒藉由手部接觸傳播的機會。

目前政府尚未重新啟動強制佩戴口罩的規定，但不論是否接種疫苗，仍須注意衛生安全，呼籲、戴上口罩、做好衛生習慣，才是防堵病毒蔓延的關鍵。民眾應主動提高警覺、落實保護措施，共同維護社區與自身的健康安全。

醫師提醒，使用肥皂正確洗手能有效去除病菌，養成良好衛生習慣，有助於減少病毒藉由手部接觸傳播的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

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