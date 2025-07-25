健康網》普拿疼吃太多恐致命！藥師警告：這3類人要少吃

藥師表示，小心普拿疼吃太多，可能致命！有肝臟問題、營養不良及酗酒問題的人，每日劑量應更低；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小心普拿疼吃太多，可能致命！民眾經常使用普拿疼緩解頭痛、肌肉痛、牙痛等，必須注意使用的劑量。藥師洪正憲指出，普拿疼是一種解熱鎮痛藥，它並不能改善疼痛的根源，只是暫時緩解症狀。成人每日最大劑量不應超過4克，也就是1天只能吃8顆，有肝臟問題、營養不良及酗酒問題的人，每日劑量應更低。

洪正憲警告，普拿疼過量非常危險，甚至可能危及性命。在使用止痛藥、感冒藥前，請務必確認成分內容，並諮詢藥師或醫師的建議，才是安全又聰明的用藥方式。

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洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，之前在急診藥局時，照會到1筆問題處方。一位醫師開立Acetaminophen 2顆，一天吃4次。當時看到覺得不對勁，這樣的劑量早已達到成人每日的最大使用上限。經過與急診醫師討論後，最後將處方調整為「1次1顆」，以確保用藥安全。

洪正憲說明，Acetaminophen又稱作為乙醯氨酚，這是一種解熱鎮痛藥，也是大家熟知到普拿疼。乙醯氨酚可以用來緩解各種症狀，例如，頭痛、肌肉痛、關節痛、牙痛，以及因感冒引起的發燒。但是，它並不能改善疼痛的根源，只是暫時緩解症狀。

普拿疼安全劑量是多少？洪正憲建議，乙醯氨酚雖然在適當的劑量下是安全的，但如果超過最大劑量，可能會對肝臟造成嚴重傷害。通常，成人的每日最大劑量不應超過4克，一天只能吃8顆。但要提醒的是，有肝臟問題、營養不良及酗酒問題的人每日劑量應更低，小朋友則需要依體重調整劑量，使用前請諮詢專業人員。

洪正憲補充說，更要小心其他藥品中的乙醯氨酚，不少民眾可能想說，就小心一點不要超過建議劑量就好。但是許多常見的藥品中也包含有乙醯氨酚，在部分非處方藥就有。因此如果正在服用其他藥物，建議先諮詢醫師或藥師，以避免超量服用。

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