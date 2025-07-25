自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》13歲就中度脂肪肝！ 3C成癮、久坐、肥胖致「肝病」風險增

2025/07/25 14:07

醫師提醒，長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等，都會增加罹患脂肪肝，甚至肝病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等，都會增加罹患脂肪肝，甚至肝病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有大人才會得脂肪肝，醫師臨床上就遇到有13歲青少年罹患脂肪肝，而最新研究也顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險是少於5小時青少年的2.1倍。不僅如此，久坐也容易促進代謝異常發生，可能間接影響肝臟功能，甚至可能發展成肝臟疾病。

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，日前在診間遇到1位年僅13歲的青少年，身高160公分、體重達到72公斤，並出現中度脂肪肝。暑假期間，他幾乎每天從早上10點就開始滑手機、打電動、看影片到晚上，連吃飯都是邊看邊吃，平均每日螢幕時間超過10小時。肝功能指數（ ALT ）升高至 72 U/L（正常值約為45以下），三酸甘油脂160 mg/dL，也有胰島素阻抗的現象。

王律婷表示，許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，與長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等生活型態息息相關。這些習慣會讓體重與BMI上升，可能促進代謝異常發生，間接增加未來發生脂肪肝的風險。

許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

每天滑手機5小時 青少年脂肪肝風險激增2.1倍

她並指出，1項刊登於《 Pediatric Obesity 》的美國大型研究，針對731名 12-17 歲青少年進行分析後發現，每天螢幕時間超過5小時的青少年，其脂肪肝盛行率達27 %，顯著高於螢幕時間較少者的 16.1%。即使排除飲食、運動、體重等因素，過度使用螢幕 （超過 5 小時/天）仍會使青少年罹患脂肪肝的風險提高 2.1 倍。

另一項刊登於《npj Gut and Liver 》的研究也指出，久坐時間會提高肝臟健康風險，每增加1分鐘的久坐時間，都會增加肝硬化和重度肝脂肪病變的風險，並且使肝臟酵素（如 ALT、AST 和 GGT ）濃度上升，代表肝臟可能受到損傷。該研究也觀察到，肝臟脂肪堆積在青少年中的盛行率隨著年齡增長而增加，從17歲的2.6%，在7年內飆升至 24歲的20.5 %，增加將近 8 倍。

防脂肪肝找上門 醫曝5招守住肝健康

如何避免兒童與青少年罹患脂肪肝？王律婷建議家長掌握五大關鍵：

●彈性安排3C時間：根據兒童肥胖防治實證指引，每日螢幕上限2小時，但家長可依孩子年齡與作息調整使用時間，尤其假日可安排「無螢幕時段」，促進親子互動，也有助於預防近視與肥胖。

●鼓勵孩子多動：國健署建議每天至少60分鐘的中等以上身體活動。研究也指出，每天累積3小時的輕度活動（如散步、遛狗、騎腳踏車或幫忙做家事），有助於減少久坐對身體的影響，幫助預防肝臟相關疾病。

●調整飲食習慣：減少含糖飲料、甜食與油炸點心，三餐定時，鼓勵多攝取蔬果、蛋白質與高纖食物。避免看螢幕邊吃，也能幫助孩子控制體重與食量。

●建立規律作息：充足睡眠有助於穩定代謝。熬夜、邊滑手機邊入睡會打亂荷爾蒙，影響成長與肝功能修復，間接提高脂肪肝風險。

●注意警訊、及早檢查：若孩子有體重過重、腹部肥胖，或脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查。

如果發現孩子的脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

如果發現孩子的脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

由於大部分脂肪肝並不會出現症狀，但長期下來將大大增加未來發生肝發炎、肝纖維化的風險。如果孩子有久坐、愛用3C、體重偏重等狀況，就屬於高風險族群。建議諮詢專科醫師，透過簡單檢查，就能及早發現、及早守住健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中