健康網》13歲就中度脂肪肝！ 3C成癮、久坐、肥胖致「肝病」風險增

醫師提醒，長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等，都會增加罹患脂肪肝，甚至肝病的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是只有大人才會得脂肪肝，醫師臨床上就遇到有13歲青少年罹患脂肪肝，而最新研究也顯示，每天螢幕使用時間超過5小時的青少年，罹患脂肪肝的風險是少於5小時青少年的2.1倍。不僅如此，久坐也容易促進代謝異常發生，可能間接影響肝臟功能，甚至可能發展成肝臟疾病。

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，日前在診間遇到1位年僅13歲的青少年，身高160公分、體重達到72公斤，並出現中度脂肪肝。暑假期間，他幾乎每天從早上10點就開始滑手機、打電動、看影片到晚上，連吃飯都是邊看邊吃，平均每日螢幕時間超過10小時。肝功能指數（ ALT ）升高至 72 U/L（正常值約為45以下），三酸甘油脂160 mg/dL，也有胰島素阻抗的現象。

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王律婷表示，許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，與長時間使用3C產品、久坐不動、飲食失衡等生活型態息息相關。這些習慣會讓體重與BMI上升，可能促進代謝異常發生，間接增加未來發生脂肪肝的風險。

許多家長以為脂肪肝是「大人病」，甚至認為孩子胖一點是在為長高「儲備能量」。但事實上，兒童與青少年罹患脂肪肝的比例正逐年上升，勿輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

每天滑手機5小時 青少年脂肪肝風險激增2.1倍

她並指出，1項刊登於《 Pediatric Obesity 》的美國大型研究，針對731名 12-17 歲青少年進行分析後發現，每天螢幕時間超過5小時的青少年，其脂肪肝盛行率達27 %，顯著高於螢幕時間較少者的 16.1%。即使排除飲食、運動、體重等因素，過度使用螢幕 （超過 5 小時/天）仍會使青少年罹患脂肪肝的風險提高 2.1 倍。

另一項刊登於《npj Gut and Liver 》的研究也指出，久坐時間會提高肝臟健康風險，每增加1分鐘的久坐時間，都會增加肝硬化和重度肝脂肪病變的風險，並且使肝臟酵素（如 ALT、AST 和 GGT ）濃度上升，代表肝臟可能受到損傷。該研究也觀察到，肝臟脂肪堆積在青少年中的盛行率隨著年齡增長而增加，從17歲的2.6%，在7年內飆升至 24歲的20.5 %，增加將近 8 倍。

防脂肪肝找上門 醫曝5招守住肝健康

如何避免兒童與青少年罹患脂肪肝？王律婷建議家長掌握五大關鍵：

●彈性安排3C時間：根據兒童肥胖防治實證指引，每日螢幕上限2小時，但家長可依孩子年齡與作息調整使用時間，尤其假日可安排「無螢幕時段」，促進親子互動，也有助於預防近視與肥胖。

●鼓勵孩子多動：國健署建議每天至少60分鐘的中等以上身體活動。研究也指出，每天累積3小時的輕度活動（如散步、遛狗、騎腳踏車或幫忙做家事），有助於減少久坐對身體的影響，幫助預防肝臟相關疾病。

●調整飲食習慣：減少含糖飲料、甜食與油炸點心，三餐定時，鼓勵多攝取蔬果、蛋白質與高纖食物。避免看螢幕邊吃，也能幫助孩子控制體重與食量。

●建立規律作息：充足睡眠有助於穩定代謝。熬夜、邊滑手機邊入睡會打亂荷爾蒙，影響成長與肝功能修復，間接提高脂肪肝風險。

●注意警訊、及早檢查：若孩子有體重過重、腹部肥胖，或脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查。

如果發現孩子的脖子、腋下出現變黑現象（黑色棘皮症），建議及早就醫檢查；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

由於大部分脂肪肝並不會出現症狀，但長期下來將大大增加未來發生肝發炎、肝纖維化的風險。如果孩子有久坐、愛用3C、體重偏重等狀況，就屬於高風險族群。建議諮詢專科醫師，透過簡單檢查，就能及早發現、及早守住健康。

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