健康網》腎結石微創不等於零風險 醫警告敗血症仍可能發生

軟式輸尿管鏡已是腎結石治療的重要趨勢，但「無傷口」不代表「無風險」；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕腎結石治療已進入微創時代，軟式輸尿管鏡（RIRS）可經由尿道進入腎臟碎石，避免傳統開刀傷口，然而，泌尿科醫師林柏廷指出，「沒有外傷」不代表沒有風險。臨床顯示，感染風險關鍵不只在細菌，更與手術時腎內壓與灌注水流有關；若遇急性發燒或泌尿道感染，貿然碎石反而可能增加敗血症危機。

林柏廷於臉書專頁發文分享，腎結石治療隨醫療技術進步，軟式輸尿管鏡已逐漸取代傳統開腎手術，透過尿道進入腎臟進行碎石，恢復速度較快，也減少外部傷口。不過，許多患者誤以為「沒有傷口就沒有感染風險」，事實並非如此。

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林柏廷說明，泌尿道感染與術前細菌狀態有關，但更重要的是手術過程中的腎內壓變化。腎臟並非密閉空間，若在碎石過程中持續灌注水流，或排出不順，腎內壓可能上升，原本應留在腎盂的尿液與細菌，有機會進入血液循環，導致全身感染。

急性感染的重點不是碎石，而是先讓尿排出來。林柏廷表示，正在發燒、急性有症狀泌尿道感染，甚至已經有敗血性休克風險時，國際尿路結石聯盟（IAU）的治療指引明確指出，這類急性感染狀態是內視鏡手術的禁忌症。此時建議優先採取減壓方式，例如，放置腎造瘻管引流尿液，並搭配抗生素治療，待感染控制後再進行碎石手術，避免風險擴大。

林柏廷提及，雖然抗生素能降低感染風險，但並非萬能。臨床統計顯示，腎結石術後發燒約4.9%，敗血症約0.5%，敗血性休克約0.3%，比例雖低，但一旦發生後果嚴重。因此，術前若有感染需先治療，即使尿液培養陰性，也常需預防性使用抗生素，同時手術中也需控制灌注壓力，避免長時間高水壓操作。

林柏廷提醒，若術後出現高燒、畏寒、呼吸急促、血壓下降或意識改變，應高度懷疑敗血症可能，必須小心警覺。

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