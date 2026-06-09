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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》傅子純血癌過世 醫：身體「與平常不同」就該就醫

2026/06/09 19:23

男星傅子純驚傳因血癌驟逝。（本報資料照）

男星傅子純驚傳因血癌驟逝。（本報資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕曾演出民視《新兵日記》的男星傅子純在7日驚傳因為血癌過世，享年46歲，英年早逝。事發初期，多數人以為毫無症狀；然今（9）日報導指出，日前傅子純便有牙痛、身上有瘀血，爾後發生嘔吐以及發高燒，就醫後醫師列入重症患者，甚至發生呼吸困難等症狀。

男星傅子純因急性血癌，昨（7）日驚傳過世。（資料照，記者胡舜翔攝）

男星傅子純因急性血癌，昨（7）日驚傳過世。（資料照，記者胡舜翔攝）

胃腸肝膽科醫師陳宣位在臉書粉專「陳宣位醫師的健康日記」表示，一般大家說的血癌，多半是指白血病。簡單講，就是骨髓裡負責製造血球的系統出了問題，產生很多不正常的血球，反而影響到正常血球的功能。

急性白血病讓人擔心的地方，是它有時候進展很快。有些人一開始可能只是覺得很累、容易喘、反覆發燒，或是身上突然容易瘀青、流鼻血、牙齦出血，這些症狀看起來不一定很典型，很容易被當成感冒、太累或壓力大。

不過也要提醒大家，像新聞裡提到「突然沒有呼吸心跳」，原因其實很多，心肌梗塞、嚴重心律不整、中風、肺栓塞等等，都可能發生。所以在沒有完整檢查結果前，我們不能單靠新聞片段去判斷真正原因。

陳宣位提醒，身體如果出現一些「和平常不一樣」的狀況，而且不是休息幾天就好，真的不要硬撐。尤其是不明原因發燒、異常疲倦、容易瘀青流血、體重明顯下降，這些都建議就醫檢查一下。「健康這件事，很多時候不是要大家每天緊張，而是要知道什麼時候該停下來，聽一下身體在說什麼。」

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男星傅子純錄製2026年民視第一發發發時活潑好動。（民視提供）

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