自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

吳文忻離世》前港姐不敵乳癌離世 許維恩、朱芯儀抗癌成功

2026/06/09 18:15

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世。（翻攝自IG）

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世，享年51歲。吳文忻的家人於社群平台上說明，她在醫院安詳離世，「帶著祝福與愛，投入天父的懷抱。」

據報導，吳文忻在2022年於美容院意外發現乳癌，一度治癒；卻在2024年乳癌復發，在2025年初確診為第4期。2026年她透露，癌細胞已擴散到肝臟約3公分，以及腦部左右發現1公分的腫瘤。吳文忻在4月於社群平台說明，最新的CT Scan報告並不理想，細胞變異擴散至肝臟並發現3cm腫瘤，並發現腦部左右兩邊各長了1cm腫瘤。且入院檢查後驚見肺炎，須暫停化療。《自由健康網》整理3位曾罹患乳癌的名人。

許維恩

44歲女星許維恩在2026年說明自己罹患乳癌，表示自己已經左側乳房全數切除，並且進行乳房外觀與神經重建。她因為不希望家人憂心，選擇低調處理，僅透露給丈夫與姊姊，就連父母都是在恢復後才得知此事。

據報導，許維恩無家族病史，但檢查後發現腫瘤變化速度快，起初僅單邊確診，考量健康因素，仍進行雙邊乳房切除與重建。

許維恩在2026年說明自己罹患乳癌。（資料照）

許維恩在2026年說明自己罹患乳癌。（資料照）

朱芯儀

現年40歲的女星朱芯儀在35歲的時候自承罹患乳癌，在公布此事時乳癌已進入第2到3期，且癌細胞有轉移到淋巴，因此需要積極地做全身性治療。經過1年多抗癌治療，包含18次化療與乳房切除手術，已度過難關。在3月迎接40歲生日的她，直言「健康比什麼都重要」。

以犀利人妻走紅的朱芯儀，日前分享抗癌經歷。（資料照）

以犀利人妻走紅的朱芯儀，日前分享抗癌經歷。（資料照）

朱俐靜

歌手朱俐靜在2021年說明自己罹患乳癌，於2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。家屬說明，朱俐靜在2019年就發現乳癌，多年來的抗癌仍未見成果，最後不敵病魔離世。

相關新聞請見

吳文忻離世》不敵乳癌享年51歲 乳癌發生高峰在45到69歲間

吳文忻離世》乳癌復發仍勇敢抗癌 醫：摸到硬塊非唯一警訊

前港姐吳忻熹乳癌復發 今晨安詳過世享年51歲

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中