吳文忻離世》前港姐不敵乳癌離世 許維恩、朱芯儀抗癌成功

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）今（9）日傳出因乳癌過世，享年51歲。吳文忻的家人於社群平台上說明，她在醫院安詳離世，「帶著祝福與愛，投入天父的懷抱。」

據報導，吳文忻在2022年於美容院意外發現乳癌，一度治癒；卻在2024年乳癌復發，在2025年初確診為第4期。2026年她透露，癌細胞已擴散到肝臟約3公分，以及腦部左右發現1公分的腫瘤。吳文忻在4月於社群平台說明，最新的CT Scan報告並不理想，細胞變異擴散至肝臟並發現3cm腫瘤，並發現腦部左右兩邊各長了1cm腫瘤。且入院檢查後驚見肺炎，須暫停化療。《自由健康網》整理3位曾罹患乳癌的名人。

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許維恩

44歲女星許維恩在2026年說明自己罹患乳癌，表示自己已經左側乳房全數切除，並且進行乳房外觀與神經重建。她因為不希望家人憂心，選擇低調處理，僅透露給丈夫與姊姊，就連父母都是在恢復後才得知此事。

據報導，許維恩無家族病史，但檢查後發現腫瘤變化速度快，起初僅單邊確診，考量健康因素，仍進行雙邊乳房切除與重建。

許維恩在2026年說明自己罹患乳癌。（資料照）

朱芯儀

現年40歲的女星朱芯儀在35歲的時候自承罹患乳癌，在公布此事時乳癌已進入第2到3期，且癌細胞有轉移到淋巴，因此需要積極地做全身性治療。經過1年多抗癌治療，包含18次化療與乳房切除手術，已度過難關。在3月迎接40歲生日的她，直言「健康比什麼都重要」。

以犀利人妻走紅的朱芯儀，日前分享抗癌經歷。（資料照）

朱俐靜

歌手朱俐靜在2021年說明自己罹患乳癌，於2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。家屬說明，朱俐靜在2019年就發現乳癌，多年來的抗癌仍未見成果，最後不敵病魔離世。

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