台南市表揚117家績優醫療院所 逾45萬元獎金

台南市表揚117家績優醫療院所。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕 為表彰醫療院所積極投入「三高」防治，衛生局特於今日舉辦「代謝症候群及糖尿病照護頒獎典禮」，衛生局長李翠鳳表揚榮獲健保署糖尿病品質獎的39位醫師，及積極參與衛生局獎勵計畫的117間醫療院所，合計發出45萬3600元獎金。

衛生局統計，截至今年5月，台南市已有554位醫師、333家診所加入代謝症候群防治計畫，累計找出4萬2179位代謝症候群民眾進行收案與健康管理。此外，台南有151家醫療院所組成糖尿病照護團隊參與健保署糖尿病方案，協助糖尿病民眾定期追蹤治療及血糖管理。

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本次典禮邀請成美診所陳炳諴醫師、大灣健全診所王威傑醫師、大成診所曾國綸醫師及吳世安內科診所林泱汝衛教師，進行慢性病照護經驗交流，也特別邀請台灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修醫師，以生活型態醫學為主題分享，如何教導民眾透過良好的生活習慣，有效預防及管理慢性病。

市府衛生局積極響應健康台灣「三高防治888計畫」，持續推動各項健康檢查與慢性病照護計畫，攜手醫界共同守護市民遠離三高威脅，李翠鳳呼籲，民眾務必定期接受健康檢查，如檢查結果符合代謝症候群指標任3項或糖尿病前期（HbA1c5.7~6.4%），請就近至代謝症候群防治計畫診所尋求專業協助，降低慢性病風險。

此外，也提醒糖友們，每年至少須執行1次眼底檢查，以及定期回診追蹤，降低併發症風險，維護良好生活品質。

衛生局舉辦「代謝症候群及糖尿病照護頒獎典禮」。（台南市政府提供）

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