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健康網》不胖卻水腫？「鈉」是關鍵 醫授效降鈉飲食法

2025/06/08 18:42

健康網》不胖卻水腫？「鈉」是關鍵 醫授效降鈉飲食法

醫師表示，有效降低鈉可以減少水腫，鉀多存在於蔬菜水果中，吃得夠，水腫就不容易來；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人多吃了鹹酥雞，感覺自己胖了一圈，又或是刻意多運動半小時，結束後感覺變瘦，胖瘦真自如？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸指出，這些快速的變化，幾乎都只是身體水分的改變，而不是真正影響胖瘦的脂肪。更多人不胖卻水腫，鈉是關鍵影響因素，他分享3招有效降低鈉、減少水腫的方法，兼顧健康與美麗。

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」上表示，脂肪的生成需要時間，更需要大量的熱量，在一般情境下，不太可能一餐就變胖，也很難一晚就變瘦。所以，短期的體重或體態變化，大多是水分波動，也就是水腫或脫水造成的。

許哲綸又說，很多愛美的朋友可能會發現，如果前一天晚餐或宵夜吃太鹹，像是火鍋、滷味、鹽酥雞，隔天早上常常就會臉腫、眼皮腫，一整個人容易沒精神。這通常是因為，體內鈉含量過高，導致水分滯留而形成。這樣的水分滯留，除了影響體態以外，還可能增加血壓，提高心臟病、中風的風險，值得防範。

許哲綸歸納3個方法，有效降低鈉、減少水腫：

1減少鹽分、味精攝取

最簡單的第一步，就是避免過鹹的食物，特別是加工食品、重口味的宵夜等。另外，味精雖然鹹度較低，但也是鈉鹽的一種，容易在不知不覺的情況下攝取過多的鈉。

2多吃蔬果、增加鉀離子攝取

鉀離子能幫助身體排出過多鈉，達到利尿、消腫的效果。而鉀多存在於蔬菜水果中，吃得夠，水腫就不容易來。

3使用「減鈉鹽」取代一般鹽巴

如果蔬菜水果吃不夠，改用減鈉鹽也是一種補鉀的方式。減鈉鹽是將部分鹽裡的鈉替換成鉀，這樣的鹽巴還是有鹹味，但鈉變少、鉀變多，不但降低水腫，也能提升心血管健康。

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