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健康 > 杏林動態

氣候變遷衝擊健康 台大北護分院響應減碳將推出「永續報告書」

2025/07/12 17:28

台大醫院北護分院今（12日）舉辦21週年院慶學術研討會。（記者邱芷柔攝）

台大醫院北護分院今（12日）舉辦21週年院慶學術研討會。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫院排放的溫室氣體助長氣候變遷，醫界也逐漸意識到，氣候變遷已與健康密切相關，台大醫院北護分院今（12日）舉辦21週年院慶學術研討會，聚焦ESG永續發展，院方也分享初步減碳成果，並預計於今（2025）年底發布首本「永續報告書」。

台大北護分院院長詹鼎正表示，北護分院去（2024）年成立永續發展委員會後，啟動碳盤查與節能改造，目前初步減碳約1％，年底將對外發布永續報告書。他強調，社區醫院不只是看病的地方，更是連結人與土地、推動在地永續的重要角色。

研討會中，衛福部醫事司司長劉越萍提到，氣候變遷正改變疾病流行模式。像是登革熱北移、病媒蚊感染增加，與健康、醫療體系負荷密切相關。台灣過去推動的分級醫療與遠距照護本就具永續精神，未來要進一步將「碳排」納入醫療流程設計中，在兼顧病人安全與醫療品質的前提下，找出碳排熱點、優化流程與提升效率，這就是醫療永續的實踐方式。

劉越萍說，「永續」的核心在於系統性減碳，就像推動醫療品質，不是有心就好，而是要有方法、有共識與衡量標準。她表示，衛福部已透過碳盤查、節能輔導、指引撰寫與教育訓練，協助醫療院所落實淨零目標，並自2024年起展開五階段行動，從盤查、減量、能源監控、導入再生能源與綠建築，一路推進至2041至2050年達成醫療淨零。

詹鼎正表示，ESG是國際通用的永續發展架構，涵蓋環境保護（Environment）、社會責任（Social）與醫院治理（Governance）三大面向。北護分院深耕萬華20年，結合在地宮廟與社福單位推動疫苗接種與資源轉介，並於院慶前夕舉辦社區走讀，讓員工深入認識在地文化，落實醫院作為社區一份子的ESG實踐。

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