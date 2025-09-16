流感疫情 本週進入流行期！門急診就診破10萬人次

衛福部疾管署預估最快本週就會正式進入流行期。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感流行期來了！衛福部疾管署今（16日）公布監測數據指出，國內流感疫情持續升溫，上週類流感門急診就診百分比達10.9%，逼近流行閾值11%，就診人次也從前一週的9.1萬人次，攀升至10萬大關，預估最快本週就會正式進入流行期。

疾管署發言人曾淑慧說明，過去流感多在10月後進入流行期，但自COVID-19疫情後，時序已有提前趨勢，可能與「免疫負債」有關。2022至2023年流感季在第35週即超過流行閾值，今年預估在第38週、也就是本週達標。實驗室監測顯示，目前社區流行以流感病毒為主，A型H1N1占多數。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧強調，接種疫苗仍是預防流感、避免重症與死亡的最佳方式。今年公費流感疫苗將自10月1日開打，首波針對65歲以上長者、幼兒、孕婦及醫事人員等11類高風險對象，11月1日起擴大至50至64歲成人。今年共採購五家廠牌、686萬4910劑三價疫苗，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，各廠牌皆經審核核准，品質安全無虞。

此外，新冠疫苗將與流感疫苗同步開打，推動「左流右新」一次到位。今年共採購約300萬劑新冠疫苗，其中莫德納LP.8.1約277萬劑，Novavax JN.1約30萬劑。疾管署提醒民眾把握時機接種，提高保護力。

