自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫情 本週進入流行期！門急診就診破10萬人次

2025/09/16 15:37

衛福部疾管署預估最快本週就會正式進入流行期。（記者邱芷柔攝）

衛福部疾管署預估最快本週就會正式進入流行期。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感流行期來了！衛福部疾管署今（16日）公布監測數據指出，國內流感疫情持續升溫，上週類流感門急診就診百分比達10.9%，逼近流行閾值11%，就診人次也從前一週的9.1萬人次，攀升至10萬大關，預估最快本週就會正式進入流行期。

疾管署發言人曾淑慧說明，過去流感多在10月後進入流行期，但自COVID-19疫情後，時序已有提前趨勢，可能與「免疫負債」有關。2022至2023年流感季在第35週即超過流行閾值，今年預估在第38週、也就是本週達標。實驗室監測顯示，目前社區流行以流感病毒為主，A型H1N1占多數。

曾淑慧強調，接種疫苗仍是預防流感、避免重症與死亡的最佳方式。今年公費流感疫苗將自10月1日開打，首波針對65歲以上長者、幼兒、孕婦及醫事人員等11類高風險對象，11月1日起擴大至50至64歲成人。今年共採購五家廠牌、686萬4910劑三價疫苗，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，各廠牌皆經審核核准，品質安全無虞。

此外，新冠疫苗將與流感疫苗同步開打，推動「左流右新」一次到位。今年共採購約300萬劑新冠疫苗，其中莫德納LP.8.1約277萬劑，Novavax JN.1約30萬劑。疾管署提醒民眾把握時機接種，提高保護力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中