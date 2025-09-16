建立5大生活原則 可預防臟病再次發作

有5大生活原則可預防心臟病再次發作。圖為心臟病示意圖。（擷自X@FirstDoctor）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕心臟病發作是由於3條冠狀動脈或其分支中的任何1條突然阻塞，導致供應心肌的血液中斷所引起。若糖尿病、高血壓、高膽固醇等風險因素持續存在，可能會使人出現新的動脈狹窄，或使原先動脈狹窄情況惡化，進而增加心臟病再次發作風險。對此印度時報（TOI）指出，有5大生活原則可預防臟病再次發作。

第一個原則：正確的飲食。人應該避免攝食甜食、糖和過度精煉的油，並多吃水果、蔬菜、雞肉、魚、雞蛋、核桃和杏仁等食物。

請繼續往下閱讀...

第二個原則：正確的運動。人最好每週5天進行步行，每天步行30至45分鐘。人也可以每週進行2次肌力訓練，以改善身體姿勢並減少跌倒。

第三個原則：正確的藥物。人應透過正確藥物控制糖尿病、高血壓、膽固醇、體重和甲狀腺狀況，不應自行停止服用心臟藥物。

第四個原則：正確的習慣。不吸菸、不喝酒有助於維持健康，有一些好的藥物可透過降低人的衝動，來幫助人戒除菸草及菸酒成癮。

第五個原則：正確的休息。當人進入深度睡眠時，身體會自我修復。冥想也可以幫助人平靜下來，並減少身體的基礎發炎。另外冥想還能幫助人對抗日常生活的壓力。

印度時報建議，人應定期諮詢心臟科醫生以保持健康。心臟科醫生可使用各種檢方式評估人的身體情況，包括心電圖、心臟超音波、電腦斷層冠狀動脈攝影、壓力心肌灌注掃描等。

印度時報補充，胸痛、呼吸急促、心悸或易疲勞，都可能是冠狀動脈疾病發作症狀。心臟病患者最好定期鍛煉，這有助於他們在冠狀動脈疾病惡化時及早發現症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法