健康 > 杏林動態

屏基植入「生物適應架」心臟支架 3個月完成24例

2025/09/15 16:38

接受新一代心臟支架的病患很滿意手術結果。（屏東基督教醫院提供）

接受新一代心臟支架的病患很滿意手術結果。（屏東基督教醫院提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院率先引進新一代心臟支架，冠狀動脈「生物適應架」，並完成「冠狀動脈生物適應架」（Bioadaptor）治療，3個月內已累積完成24例病人植入，這項心臟支架可部分吸收，讓動脈恢復自然的位置與曲度，讓心導管治療邁向更新的階段。

屏基院長吳榮州表示，冠狀動脈疾病是國人主要的慢性病之一，心血管疾病有呈現年輕化的趨勢，冠狀動脈阻塞一旦發生，可能導致心肌缺血甚至心肌梗塞，威脅性命，屏基心導管團隊率先導入新一代的「生物適應架」，讓心導管手術再進化，因為傳統裸金屬支架與塗藥支架雖能穩定急性期症狀，但其永久結構會限制血管彈性與自然搏動，長期仍可能增加心血管不良事件風險。

屏基副院長黃偉春指出，新的生物適應架在設計上融合了藥物塗層與可分解結構，植入後能立即撐開血管並釋放藥物，降低再狹窄風險；約6個月後，可吸收的連結材質分解，特殊釋放結構鬆開，讓動脈恢復自然的位置與曲度，血管得以順應心臟搏動而自然收縮，藉此有效降低心血管不良事件的發生風險。

歐洲研究指出，植入一年後治療失敗率僅2.35%；日本試驗也證實，3年治療失敗率僅 2.7%，優於塗藥支架7.3%，伴隨更低的心血管不良事件風險。該系統已通過台灣衛福部食藥署審查，為病人帶來新選擇。

