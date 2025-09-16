從橄欖球場跨到加護病房 冠軍隊員秉持永不放棄態度守護病人

北醫大學士後護畢業生簡廷逸今年通過國考，從球場轉戰護理領域，守護病人。（北醫大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕北醫大應屆畢業生簡廷逸，原就是學校橄欖球體育績優生及選手，還曾在全國大專生橄欖球比賽中獲得冠軍，後因緣際會報考學校學士後護理學系，近日通過護理師國考，取得護理師執照，進入北市萬芳醫院加護病房工作。他強調將朝當一名優秀的護理師邁進，扭轉外界對「體育績優生」頭腦簡單四肢發達的刻板印象。

簡廷逸大學時就讀北醫大高齡健康管理學系，畢業後在橄欖球教練的建議下報考學士後護。他坦言起初有點迷惘，並不確定是否以此為業，在病房實習階段，只能每天對病人噓寒問暖、留意身體狀況，「但有一次開會時，學姐帶著一名病人來找我，因為病人當天出院前堅持要對我說謝謝，當下心情真的很觸動」。

談到下定決心投身護理領域的關鍵，簡廷逸回憶，「在兒科實習時，護理長曾說過，也許護理師的薪水不會讓你很開心，但每一位病人或家屬的一句謝謝，都會令人滿足又感動」。而自己也透過選擇加護病房，希望快速累積更多經驗及學理知識。

簡廷逸說，從球場到病房，最大的共同點就是「永不放棄」。運動教會他不怕困難，也讓他投身護理領域能更專注堅守病人，未來想當一名優秀的護理師，扭轉外界對「體育績優生」頭腦簡單四肢發達的刻板印象。

北醫大校長吳麥斯也曾是北醫大橄欖球隊的一員，他表示，橄欖球是一項強調品格與團隊精神的運動，球員必須相信自己及隊友，在競賽過程全力以赴、挑戰自我極限。運動員的養成過程具有奮戰不懈、耐心及領導等特質，更是人生重要的資產，而簡廷逸結合橄欖球的精神投身護理專業，為體育績優生開啟了另一個穩定的職業生涯。

北醫大學學士後護理學系主任陳可欣提到，北醫大學士後護學生在畢業後，有85%以上的比例投入臨床照護工作，對於當前護理人力不足是一道曙光，而透過簡廷逸的故事，也希望啟發更多人重新認識護理工作的價值，並投入護理工作。

簡廷逸身為北醫大橄欖球隊員時比賽身影。（北醫大提供）

