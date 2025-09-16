癌症導致的早衰有救了？ 美研究發現逆轉可能性

最新研究指出，癌症本身就足以引發全身性的提早老化，此現象顛覆了過去認為老化僅由治療引起的傳統觀念；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項顛覆傳統認知的醫學研究發現，癌症本身就足以驅動身體提早老化。根據科技新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國莫菲特癌症中心（Moffitt Cancer Center）的科學家證實，淋巴癌能在未經任何治療的情況下，加速免疫系統及其他組織的生物性老化。

這項發表於權威期刊《癌症細胞》（Cancer Cell）的研究，為理解癌症如何影響腫瘤以外的全身健康，提供了全新視角，也解釋了為何許多癌症患者會經歷通常與老年相關的症狀。

過去，癌症患者加速老化，普遍被歸因於化學治療或放射治療等療法的副作用。儘管這些療法確實會導致細胞老化，但這項新研究揭示，癌症本身就是一個強力的老化驅動因子。

研究團隊發現，淋巴癌會迅速改變年輕的T細胞（T cells），使其在特徵上變得與老年人的T細胞極為相似，包括發炎加劇、蛋白質調控失常及鐵質平衡轉變。除了作為人體重要防線的免疫系統，科學家也在血管、腎臟與腸道等其他器官，觀察到同樣的老化現象。

為逆轉老化帶來新希望

更重要的是，這項發現也為治療帶來新契機。該研究的第一作者赫斯特伯格博士（Rebecca Hesterberg）表示：「我們的結果也暗示，我們可能有機會逆轉部分由癌症驅動的老化效應。」

研究人員發現，接觸淋巴癌的T細胞會累積過量鐵質，使其對一種名為「鐵死亡」（ferroptosis）的細胞死亡機制產生抗性。在動物模型中，當腫瘤被清除後，這些老化相關的改變部分是可逆的，這指向了全新的治療可能性，未來或可開發出不僅治療癌症，更能保護甚至恢復健康免疫功能的新療法。

