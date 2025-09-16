自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症導致的早衰有救了？ 美研究發現逆轉可能性

2025/09/16 15:17

最新研究指出，癌症本身就足以引發全身性的提早老化，此現象顛覆了過去認為老化僅由治療引起的傳統觀念；示意圖。（圖取自freepik）

最新研究指出，癌症本身就足以引發全身性的提早老化，此現象顛覆了過去認為老化僅由治療引起的傳統觀念；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項顛覆傳統認知的醫學研究發現，癌症本身就足以驅動身體提早老化。根據科技新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國莫菲特癌症中心（Moffitt Cancer Center）的科學家證實，淋巴癌能在未經任何治療的情況下，加速免疫系統及其他組織的生物性老化。

這項發表於權威期刊《癌症細胞》（Cancer Cell）的研究，為理解癌症如何影響腫瘤以外的全身健康，提供了全新視角，也解釋了為何許多癌症患者會經歷通常與老年相關的症狀。

過去，癌症患者加速老化，普遍被歸因於化學治療或放射治療等療法的副作用。儘管這些療法確實會導致細胞老化，但這項新研究揭示，癌症本身就是一個強力的老化驅動因子。

研究團隊發現，淋巴癌會迅速改變年輕的T細胞（T cells），使其在特徵上變得與老年人的T細胞極為相似，包括發炎加劇、蛋白質調控失常及鐵質平衡轉變。除了作為人體重要防線的免疫系統，科學家也在血管、腎臟與腸道等其他器官，觀察到同樣的老化現象。

為逆轉老化帶來新希望

更重要的是，這項發現也為治療帶來新契機。該研究的第一作者赫斯特伯格博士（Rebecca Hesterberg）表示：「我們的結果也暗示，我們可能有機會逆轉部分由癌症驅動的老化效應。」

研究人員發現，接觸淋巴癌的T細胞會累積過量鐵質，使其對一種名為「鐵死亡」（ferroptosis）的細胞死亡機制產生抗性。在動物模型中，當腫瘤被清除後，這些老化相關的改變部分是可逆的，這指向了全新的治療可能性，未來或可開發出不僅治療癌症，更能保護甚至恢復健康免疫功能的新療法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中