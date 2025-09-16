自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

穿鞋常挑軟鞋墊不等於正確支撐 醫警：足弓塌陷讓人全身痠痛

2025/09/16 16:49

衛福部臺北醫院復健科職能治療師林書宇示範動態足壓檢測。（衛福部臺北醫院提供）

衛福部臺北醫院復健科職能治療師林書宇示範動態足壓檢測。（衛福部臺北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾穿鞋常挑軟鞋墊，但走路、長時間站立或運動，常會腳跟疼痛、膝關節痠痛或腰背不適。衛生福利部臺北醫院復健科職能治療師林書宇觀察，這些症狀並非老化，而是跟足部承重結構及鞋墊支撐系統有關，若穿鞋長期疼痛卻無法改善，可透過足型檢測與足底壓力分析，使用客製化鞋墊分散壓力、緩解疼痛。

衛福部臺北醫院復健科主任葉圜叡分享，1名55歲李姓男子從事教學，近年因腳跟劇痛，上課站不到5分鐘就想坐下，原以為是年紀大，沒想到問題出在「足弓塌陷」與鞋子支撐不當，導致足底壓力失衡，引發典型足底筋膜炎，經專業治療師進行動態足壓檢測，分析其足底受力狀況，再量身打造「動態支撐吸震型」鞋墊，配合日常伸展與習慣調整治療，4週後完全改善。

衛福部臺北醫院復健科主任葉圜叡表示，透過足部客製化治療與足墊調整，可舒緩疼痛與改善足部結構。（衛福部臺北醫院提供）

衛福部臺北醫院復健科主任葉圜叡表示，透過足部客製化治療與足墊調整，可舒緩疼痛與改善足部結構。（衛福部臺北醫院提供）

葉圜叡說，有上述症狀的民眾，應盡早檢查足型與步態，透過專業醫師、物理治療師及職能治療師的評估，結合適切鞋墊，能在非侵入性介入下，有效改善步態、矯正足底壓力、延緩關節退化進程。

林書宇表示，若僅依賴市售鞋墊，無法針對個人足型設計，往往難以提供足夠支撐或壓力分散，久而久之可能導致下肢力學鏈的改變，進而引發膝關節、髖關節乃至腰椎的慢性疼痛，讓原本局部腳痛變成全身連鎖疼痛，愈穿愈傷。

林書宇提出鞋墊挑選與足部保養5原則，包括選鞋有撐，避免軟底或無支撐的平底鞋、拖鞋；每日伸展，做足弓伸展與足底滾筒按摩；每30至40分鐘起身活動促進循環，避免久站不動；控制體重，減少腳底長期過度壓力；長期反覆腳痛、膝痛者，應盡早就醫檢查。

