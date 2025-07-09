淹水又停電 鹿基手術室今恢復開刀

醫護人員邊照顧病患邊處理淹水狀況，忙得焦頭爛額。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣連續兩天閃電狂劈、暴雨傾盆，雨勢驚人，昨天（8日）半個彰化泡在水裡，鹿港一度水深及腰，宛如「威尼斯」水城，彰基體系的鹿港基督教醫院（鹿基）也難逃水患。最慘時樓梯變瀑布、地下室得靠抽水馬達排水，醫護邊顧病人邊搶救設備，個個焦頭爛額。所幸在彰基總院火速奧援下，今天（9日）醫療運作全面恢復，手術室也重新啟用，病人順利開刀。

這場災情突如其來，鹿基醫療大樓、路加醫療大樓、長青院區等院區多處積水，地下停車場、洗腎室、病房走廊全進水，中央空調一度異常、電梯零件燒毀、員工宿舍也因台電停電全面黑掉，甚至因台電停電3.5小時，鹿基緊急啟動備用發電機供電，但手術室因台電停電導致跳電問題，經協同台電轉換供電迴路後解決。

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昨天雨彈狂炸彰化地區，彰化縣多處傳出淹水災情，鹿基院區也難逃。（彰基提供）

總院長陳穆寬接獲災情，立即指示工務團隊帶來抽水機、工業吸塵器、抽水軟管及科技沙包等設備，與鹿基同仁漏夜搶修。鹿港鎮公所與熱心民眾也自發協助送沙包、幫忙抽水，讓人感動。

經過24小時奮戰，鹿基放射腫瘤、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等大型儀器確認未受損，電力系統也完成修復。昨天下午一度停擺的手術室，今天順利重啟，醫療不中斷。陳穆寬也親自到場打氣，送上3萬元紅包慰勞第一線同仁，請大家吃披薩、喝飲料補元氣。他說，鹿基不是孤軍奮戰，總院永遠是最堅強後盾！

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