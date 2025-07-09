自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

淹水又停電 鹿基手術室今恢復開刀

2025/07/09 16:11

醫護人員邊照顧病患邊處理淹水狀況，忙得焦頭爛額。（彰基提供）

醫護人員邊照顧病患邊處理淹水狀況，忙得焦頭爛額。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣連續兩天閃電狂劈、暴雨傾盆，雨勢驚人，昨天（8日）半個彰化泡在水裡，鹿港一度水深及腰，宛如「威尼斯」水城，彰基體系的鹿港基督教醫院（鹿基）也難逃水患。最慘時樓梯變瀑布、地下室得靠抽水馬達排水，醫護邊顧病人邊搶救設備，個個焦頭爛額。所幸在彰基總院火速奧援下，今天（9日）醫療運作全面恢復，手術室也重新啟用，病人順利開刀。

這場災情突如其來，鹿基醫療大樓、路加醫療大樓、長青院區等院區多處積水，地下停車場、洗腎室、病房走廊全進水，中央空調一度異常、電梯零件燒毀、員工宿舍也因台電停電全面黑掉，甚至因台電停電3.5小時，鹿基緊急啟動備用發電機供電，但手術室因台電停電導致跳電問題，經協同台電轉換供電迴路後解決。

昨天雨彈狂炸彰化地區，彰化縣多處傳出淹水災情，鹿基院區也難逃。（彰基提供）

昨天雨彈狂炸彰化地區，彰化縣多處傳出淹水災情，鹿基院區也難逃。（彰基提供）

總院長陳穆寬接獲災情，立即指示工務團隊帶來抽水機、工業吸塵器、抽水軟管及科技沙包等設備，與鹿基同仁漏夜搶修。鹿港鎮公所與熱心民眾也自發協助送沙包、幫忙抽水，讓人感動。

經過24小時奮戰，鹿基放射腫瘤、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等大型儀器確認未受損，電力系統也完成修復。昨天下午一度停擺的手術室，今天順利重啟，醫療不中斷。陳穆寬也親自到場打氣，送上3萬元紅包慰勞第一線同仁，請大家吃披薩、喝飲料補元氣。他說，鹿基不是孤軍奮戰，總院永遠是最堅強後盾！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中