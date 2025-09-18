自由電子報
健康網》流感快篩竟出現3條線 研究：有可能同時感染A、B流

2025/09/18 19:30

流感快篩呈現3條線，研究顯示，在流感盛行期間，流感患者同時感染A、B流的比例大概是0.6-3%。（圖取自臉書專頁「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」）

流感快篩呈現3條線，研究顯示，在流感盛行期間，流感患者同時感染A、B流的比例大概是0.6-3%。（圖取自臉書專頁「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署16日公布監測數據，預估最快本週就會正式進入流感流行期。珈一診所感染科醫師李韋辛分享他昨（17日）在診所幫患診做的流感快篩，出現了3條線，研究顯示，在流感盛行期間，流感患者同時感染A、B流的比例大概是0.6-3%，並非不可能發生。但若要驗證真偽，只能用PCR去檢測是否真的有病毒，只是這在診所是不可能執行的。

李韋辛在臉書專頁「林園海邊感染醫 李韋辛醫師」發文表示，台灣在2016-2017年流感季，於流感合併重症的患者中，也檢測過一例H3N2和B流合併感染的個案，過去也曾經發生過B流假陽性的狀況發生，可能原因有A流抗原交叉反應或檢體污染。至於同時感染A、B流是否會有比較嚴重的病情，由於個案數和研究少，無法給予明確的答案。

李韋辛指出，通常多病毒感染的患者，容易有其他共病影響疾病預後，所以比較嚴重的可能性是高的。此外，就算是同時感染兩者，治療方式也和單一感染是相同的，並沒有使用特別的藥物或高劑量抗病毒藥。

李韋辛提醒，感染A流對B流沒有保護力，反之亦然，因此打疫苗仍是最佳的保護方式。公費流感疫苗將自10月1日開打，首波針對65歲以上長者、幼兒、孕婦及醫事人員等11類高風險對象，11月1日起擴大至50至64歲成人。

