自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》免疫力崩壞染「皮蛇」 蔡依林痛改熬夜習慣

2025/09/18 21:37

蔡依林日前在社群平台分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

蔡依林日前在社群平台分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后蔡依林（Jolin）近日分享每天晚上9點半就會上床睡覺，引發網友熱議「早睡風潮」。她也透露，養成這個習慣的契機，是因為多年前曾因長時間熬夜，免疫力下降而得了俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，讓她深刻體會到健康的重要；醫師也提醒，免疫力下降易發病，並授5招防帶狀疱疹。

蔡依林指出，其實會開始注意自己的身體，是因為長了皮蛇。那時候免疫力下降，幾乎每天都在熬夜，才發現不能再這樣搞。」沒想到日前單純分享「早睡精神變好」的心得，竟成了粉絲間的熱門話題。她更自嘲，無論在飛機上還是化妝間都能立刻入睡，這種「隨時補眠」方式，幫助她在繁忙的工作中快速恢復體力。

免疫力下降易中鏢

根據亞東醫院衛教資料指出，帶狀疱疹的發病原因多與免疫力下降有關。病程常演進迅速，若初期未就醫，症狀會在2週內加重，出現膿疱、神經灼燒般的劇痛，還可能伴隨發燒、倦怠感。若傷口遭細菌感染，甚至可能引發蜂窩性組織炎，需要使用抗生素治療。若病灶長在眼睛附近，則可能導致結膜炎、角膜潰瘍，甚至危及視力；免疫力低下患者還得小心肺炎或腦炎等罕見併發症。

治療上，醫師通常會使用抗病毒藥物，最好在皮疹初期就介入，能縮短病程並減少併發症。神經痛則依嚴重度給予止痛藥、抗癲癇藥或抗憂鬱劑。醫師提醒，患者不要隨意弄破水疱，更不應自行塗抹成藥，應在醫師指導下正確護理，等待病灶自然乾燥結痂。

預防靠疫苗與好習慣

亞東醫院提醒，接種帶狀疱疹疫苗能有效降低發病風險與後遺症。

中山醫學大學附設醫院醫訊也建議，預防帶狀疱疹日常要注意以下幾點：

●均衡飲食：六大類食物均衡攝取，減少精緻加工品。

●規律運動：每週至少運動3次，每次30分鐘以上。

●充足睡眠：避免熬夜，讓免疫系統獲得修復。

●適時紓壓：透過唱歌、聽音樂、看電影等方式釋放壓力。

●足夠水分：以白開水為主，避免咖啡、茶取代水分來源。

相關新聞請見

健康網》蔡依林切身之痛 12縣市帶狀疱疹公費補助一次看

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中