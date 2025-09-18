健康網》免疫力崩壞染「皮蛇」 蔡依林痛改熬夜習慣

蔡依林日前在社群平台分享作息時間，引起網友熱烈討論。（凌時差音樂提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后蔡依林（Jolin）近日分享每天晚上9點半就會上床睡覺，引發網友熱議「早睡風潮」。她也透露，養成這個習慣的契機，是因為多年前曾因長時間熬夜，免疫力下降而得了俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，讓她深刻體會到健康的重要；醫師也提醒，免疫力下降易發病，並授5招防帶狀疱疹。

蔡依林指出，其實會開始注意自己的身體，是因為長了皮蛇。那時候免疫力下降，幾乎每天都在熬夜，才發現不能再這樣搞。」沒想到日前單純分享「早睡精神變好」的心得，竟成了粉絲間的熱門話題。她更自嘲，無論在飛機上還是化妝間都能立刻入睡，這種「隨時補眠」方式，幫助她在繁忙的工作中快速恢復體力。

請繼續往下閱讀...

免疫力下降易中鏢

根據亞東醫院衛教資料指出，帶狀疱疹的發病原因多與免疫力下降有關。病程常演進迅速，若初期未就醫，症狀會在2週內加重，出現膿疱、神經灼燒般的劇痛，還可能伴隨發燒、倦怠感。若傷口遭細菌感染，甚至可能引發蜂窩性組織炎，需要使用抗生素治療。若病灶長在眼睛附近，則可能導致結膜炎、角膜潰瘍，甚至危及視力；免疫力低下患者還得小心肺炎或腦炎等罕見併發症。

治療上，醫師通常會使用抗病毒藥物，最好在皮疹初期就介入，能縮短病程並減少併發症。神經痛則依嚴重度給予止痛藥、抗癲癇藥或抗憂鬱劑。醫師提醒，患者不要隨意弄破水疱，更不應自行塗抹成藥，應在醫師指導下正確護理，等待病灶自然乾燥結痂。

預防靠疫苗與好習慣

亞東醫院提醒，接種帶狀疱疹疫苗能有效降低發病風險與後遺症。

中山醫學大學附設醫院醫訊也建議，預防帶狀疱疹日常要注意以下幾點：

●均衡飲食：六大類食物均衡攝取，減少精緻加工品。

●規律運動：每週至少運動3次，每次30分鐘以上。

●充足睡眠：避免熬夜，讓免疫系統獲得修復。

●適時紓壓：透過唱歌、聽音樂、看電影等方式釋放壓力。

●足夠水分：以白開水為主，避免咖啡、茶取代水分來源。

相關新聞請見

健康網》蔡依林切身之痛 12縣市帶狀疱疹公費補助一次看

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法