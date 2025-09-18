自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

花嶼老婦跌倒骨折 直升機出動後送衛生福利部澎湖醫院治療

2025/09/18 14:23

受傷老婦由警方、安檢人員協助，送往停機坪搭機。（黃國揚提供）

受傷老婦由警方、安檢人員協助，送往停機坪搭機。（黃國揚提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西離島花嶼村，8旬老婦因16日在家跌倒，疑似側性股骨頸閉鎖性骨折。受到台電地下化工程停電影響，花嶼衛生室今（18）日才得以緊急申請澎湖駐地直升機凌天航空執行後送任務，將傷患送往衛生福利部澎湖醫院治療；但花嶼因台電地下工程施工，導致東面住戶停電，包括花嶼國小、衛生室也是受災戶，差點延誤後送。

根據了解，今日中午12時許，澎湖縣望安鄉花嶼村居民蔡陳女士（28年次），16日在家中不慎跌例，由於花嶼衛生室未有醫師駐診，只能透過遠距醫療與望安衛生所醫師討論病情，但因台電離島地下化工程挖斷管線，導致東面住戶停電，衛生室電腦不能使用，直至今日才由花嶼衛生室評估後送治療，向空轉中心申請核准，中午12時30由凌天航空後送至署澎治療。

今日由花嶼後送1名80多歲女性，疑似側性股骨頸閉鎖性骨折，經花嶼衛生室醫療團隊妥適處置後，透過衛生福利部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動澎湖駐地直升機後送機制，轉診至部立澎湖醫院接受進一步治療。 澎湖縣衛生局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。

此次後送因受到台電施工影響，花嶼老婦延後2日才後送，因專業零件必須由台灣購置，再送往澎湖，搭船運往花嶼，需時1週左右，讓部分居民及學校師生飽受停電之苦，澎湖縣議員陳佩真及望安鄉長許賢德呼籲中央正視此一狀況，已影響居民生命安全。

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，前往花嶼後送跌倒骨折老婦。（黃國揚提供）

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，前往花嶼後送跌倒骨折老婦。（黃國揚提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中