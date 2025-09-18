花嶼老婦跌倒骨折 直升機出動後送衛生福利部澎湖醫院治療

受傷老婦由警方、安檢人員協助，送往停機坪搭機。（黃國揚提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西離島花嶼村，8旬老婦因16日在家跌倒，疑似側性股骨頸閉鎖性骨折。受到台電地下化工程停電影響，花嶼衛生室今（18）日才得以緊急申請澎湖駐地直升機凌天航空執行後送任務，將傷患送往衛生福利部澎湖醫院治療；但花嶼因台電地下工程施工，導致東面住戶停電，包括花嶼國小、衛生室也是受災戶，差點延誤後送。

根據了解，今日中午12時許，澎湖縣望安鄉花嶼村居民蔡陳女士（28年次），16日在家中不慎跌例，由於花嶼衛生室未有醫師駐診，只能透過遠距醫療與望安衛生所醫師討論病情，但因台電離島地下化工程挖斷管線，導致東面住戶停電，衛生室電腦不能使用，直至今日才由花嶼衛生室評估後送治療，向空轉中心申請核准，中午12時30由凌天航空後送至署澎治療。

今日由花嶼後送1名80多歲女性，疑似側性股骨頸閉鎖性骨折，經花嶼衛生室醫療團隊妥適處置後，透過衛生福利部空轉後送遠距醫療會診平台，啟動澎湖駐地直升機後送機制，轉診至部立澎湖醫院接受進一步治療。 澎湖縣衛生局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。

此次後送因受到台電施工影響，花嶼老婦延後2日才後送，因專業零件必須由台灣購置，再送往澎湖，搭船運往花嶼，需時1週左右，讓部分居民及學校師生飽受停電之苦，澎湖縣議員陳佩真及望安鄉長許賢德呼籲中央正視此一狀況，已影響居民生命安全。

澎湖駐地醫療直升機凌天航空，前往花嶼後送跌倒骨折老婦。（黃國揚提供）

