健康網》美CDC關注新冠疫苗安全 國內專家提醒：需系統分析

2025/09/18 19:06

美國CDC會議聚焦新冠疫苗安全，然而國內專家指出，判斷疫苗是否導致死亡，不能單憑個案或直覺，還必須系統性分析；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國CDC會議聚焦新冠疫苗安全，然而國內專家指出，判斷疫苗是否導致死亡，不能單憑個案或直覺，還必須系統性分析；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國衛生官員將於本週在「美國疾病管制暨預防中心」（CDC）決策機構「疫苗接種實務諮詢委員會」（ACIP）簡報時，把新冠疫苗接種與25名兒童死亡案例連結。消息引發學者質疑，強調疫苗已歷經兒童群體廣泛研究，這可能導致病毒危險性未受足夠重視。國內專家指出，判斷疫苗是否導致死亡，不能單憑個案或直覺，還必須系統性分析。

美國疾病管制與預防中心（CDC）在本週召開免疫實務諮詢委員會（ACIP），為期2天的會議將討論常規疫苗與新冠疫苗的流行病學更新、疫苗有效性、安全性更新，與經濟分析等議題。在新冠疫苗的議程中，討論方向可能指涉25名兒童死亡案例與施打疫苗有關。由於議題涉及兒童安全、防疫政策與公共衛生措施，引起國外媒體的高度關注，甚至可能造成公眾對疫苗接種的擔憂。

目前疫情與疫苗接種必要性

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏在台灣科技媒體中心（SMC）上指出，目前我國COVID-19疫情屬低度流行，但未完全結束。根據疾管署資料，9月初一週 （9/2-9/8）新增16例重症與2例死亡，多為高齡或慢性病患。今年（2025）目前累計1652例重症與381例死亡（統計至9月17日），其中，超過8成並未接種最新的JN.1疫苗，凸顯疫苗在降低風險上的重要性。

疫苗與死亡因果性的流行病學解讀

翁瑞宏說明，判斷疫苗是否導致死亡，不能單憑個案或直覺，需系統性分析。臨床與解剖調查可確認直接死因，但不足以認定疫苗為觸發因素。真正的因果判斷需比較接種者與未接種者，在相同條件下的死亡率；若接種組死亡率顯著升高，才可能顯示疫苗存在風險，否則不支持因果關係。

也就是說，解讀時應遵循因果判定原則，包括，時序性、生物合理性、一致性與劑量反應關係等。換言之，個案死亡能揭示死因，但需依大規模研究與監測數據判斷疫苗因果性。

如何避免民眾對疫苗不信任？

翁瑞宏認為，要降低民眾的不信任，關鍵在於透明資訊、誠信溝通與制度保障。應公開不良事件與背景死亡率比較，清楚說明疫苗效益與風險；以生活化、同理心語言解釋數據，讓民眾感受到政府理解疑慮；善用專業醫師、公衛師與學者說明，避免誤導或謠言；透過補償與監測機制，讓民眾知道「若出問題，有管道可求助」。

只有結合透明數據、專業解釋、同理溝通與制度保障，才能逐步化解疑慮，鞏固社會對疫苗的信任。

