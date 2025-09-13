自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》12縣市帶狀疱疹公費補助 60歲以上馬祖人最幸福

2025/09/13 17:07

帶狀疱疹在俗稱「皮蛇」，讓不少人備受困擾，目前施打疫苗還是最佳預防方法。（資料照）

帶狀疱疹在俗稱「皮蛇」，讓不少人備受困擾，目前施打疫苗還是最佳預防方法。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台有12縣市針對帶狀疱疹（皮蛇）特定族群施打疫苗，其中台北市與連江縣（馬祖）本（9）月陸續施打，連江縣更是率全台之先，將60歲以上民眾納入全公費行列。

竹市、竹北市年滿50歲 定次定額補助

新竹市及新竹縣竹北市則對年滿50歲以上市民提供部分補助，新竹市為一人一次性補助2千元；竹北市則分一般民眾補助3800元、低收入戶補助4800元，並規定施打地點須於市境的醫療院所，6個月內須提出申請，逾期者則不補助。

桃園市也加入帶狀疱疹疫苗公費施打，但要求須年滿50歲，今年接種流感、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，並完成「預立醫療決定書」，才能享有疫苗第2劑免費福利。

台中市府表明 因財源不足不跟進

基隆市議員許睿慈日前也提案，將65歲以上長者納入公費對象；台中市議員陳雅惠也向市府提議，加強帶狀疱疹補助，但已遭中市府表明，因財源不足，不打算跟進；彰化縣議員李俊諭及高雄市議員張勝富及張博洋也分別向彰縣議會及高市議會提案。

根據衛福部統計，65歲以上低收入戶有5萬1260人、中低收入戶有1萬6825人。目前台灣有兩種疫苗（活性減毒疫苗─伏帶疹）及（非活性、基因重組疫苗─欣剋疹）。根據臨床施打研究報告，伏帶疹的防禦效果3年，保護力不如欣剋疹，且施打副作用較多，甚至有蕁麻疹、喉頭水腫、呼吸困難、心跳加速、頭暈和虛弱等現象。

12個縣市政府皆以欣剋疹補助為主。主要的是這個疫苗持久力比伏帶疹長，對於50歲以上保護力可達97%，就算是10年後仍可達90%，唯獨單劑收費8000-9000元，須施打2劑且要間隔2-6個月，兩劑下來的花費為1萬7000-1萬8000元間，因此，12個縣市皆對低收、中低收入戶的中高齡者，提供2劑公費的接種。

健康網》12縣市帶狀疱疹公費補助 60歲以上馬祖人最幸福

以下是12縣市補助資訊網站：

台北市 新北市 桃園市 新竹市 竹北市 苗栗縣 嘉義縣 嘉義市 台南市 花蓮縣 金門縣 連江縣

（以上資訊內容皆以各縣市政府公布為主）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中