健康 > 杏林動態

員林人錯過好市多不哭哭 原址迎來改蓋醫院的好消息

2025/09/18 09:51

位於林厝交流道附近的員榮醫療體系總院，原本美式賣場有意進駐。（員榮醫療體系提供）

位於林厝交流道附近的員榮醫療體系總院，原本美式賣場有意進駐。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市近來傳出有美式賣要進駐！經記者查訪這是「二手傳播」的假消息。主因來自位於中山路的彰化地檢署和看守所用地為員林市公所所有，在新地檢署大樓完工後，公所打算舊走「打掉重練」，打造成住商混合大樓，這塊地廣達6000坪，地方人士寄望「好市多」前來插旗，成為彰化首間店。

一名仲介人員透露，早在2023年好市多就有意插旗彰化，當時展開獵地，有幾塊地在談，而好市多需要廣達5000坪以上的商業地，市區可立即使用的土地不多，大多都要走變更程序，其中一塊位於林厝交流道附近，好市多非常鍾意，因為位於交流道附近，不僅能吃下南彰化的客源，還能又能吃到南投草屯、埔里、南投市的客源。

該名仲介人員說，就在雙方幾乎要談定時，「半路殺出程咬金」，員榮醫療體系扮演「攔路虎」，這讓地主十分猶豫，賣地蓋好市多可以讓員林成為「發展指標城市」，賣地蓋醫院，則可造福鄉親，最後是員榮醫院展現極高的誠意，後來地主在最後一塊決定「賣地蓋醫院」。

縣議員曹嘉豪說，其實好市多比較希望在人口多的北彰化設點，當時花壇有一塊1萬2000坪的重劃地，但因整個開發經費龐大，好市多決定放棄，後來才轉到林厝江姓地主這塊地，惟江姓地主土地不夠大，好市多考量再三，決定放棄，才有員榮醫院的購地計畫。

員林市與好市多「擦身而過」，地方把希望寄託在「舊地檢署暨看守所」土地上，代理市長賴致富表示，彰化看守所預計在今年底搬遷到彰化監獄旁，屆時將收回全部土地，加上其中有部分土地為私人所有，全部面積約6000坪，將爭取經費並參考「黃金帝國模」式，在交接完成後，大方向將走向都更，建物拆除後，部分做停車場使用，未來朝住商大樓方向規畫。

