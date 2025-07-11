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每天3.3人等不到器官離世！豐原醫院宣導器官捐贈 高齡友善
〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院今（11）天舉辦「器官捐贈宣導日」活動，向民眾傳遞「一人捐贈，多人重生」的理念，也特別與知名劇團「橘子泥教育劇場」攜手合作，於院區大廳舉辦「那一年的時光」公益演出，盼透過戲劇演出溫馨呈現懷舊樂齡生活樣貌，以推廣高齡友善理念，同時呼籲社會正視長者防暴與心理支持的重要性。
橘子泥劇團現場表演者均由在學學生組成，透過生動活潑的演出，一首首懷舊老歌及舞蹈演出，讓豐原醫院護理之家及失智中心的長輩樂開懷，帶領橘子泥教育劇場的徐銘偉老師表示，帶給長輩歡笑，也讓學生成長，這是一個良性互動，讓醫院有更多的溫暖。
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衛福部豐原醫院副院長曹承榮表示，在高齡化社會下，醫療不僅是身體照護，更需關注長者的心理與社會支持，盼透過戲劇柔性的感染力，讓長輩能更有尊嚴的生活，得到全人的照護。
根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每天約有3.3人因等待不到合適的器官而不幸離世，曹承榮指出，推廣器官捐贈不只是醫療責任，更是一項社會使命，希望透過持續宣導，讓更多人了解器官捐贈的真義，進而勇敢表達意願。日前，豐原醫院一位58歲肝癌末期的阿峯（化名），即決定捐出眼角膜，希望能讓他人「看見希望」，延續生命的美好。
另依內政部統計，台灣65歲以上人口近20%，長照服務需求日益殷切，曹承榮表示，長照需求與照護壓力日益增加，若缺乏適當支持，照顧者可能在壓力下產生情緒暴力、忽略照護，甚至肢體傷害，呼籲社會大眾重視長者安全與照顧者支持，建構更溫暖、有尊嚴的高齡友善環境。
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