每天3.3人等不到器官離世！豐原醫院宣導器官捐贈 高齡友善

衛福部豐原醫院社工室主任李錦珠率社工團隊共同宣導器官捐贈與長者防暴。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院今（11）天舉辦「器官捐贈宣導日」活動，向民眾傳遞「一人捐贈，多人重生」的理念，也特別與知名劇團「橘子泥教育劇場」攜手合作，於院區大廳舉辦「那一年的時光」公益演出，盼透過戲劇演出溫馨呈現懷舊樂齡生活樣貌，以推廣高齡友善理念，同時呼籲社會正視長者防暴與心理支持的重要性。

橘子泥劇團現場表演者均由在學學生組成，透過生動活潑的演出，一首首懷舊老歌及舞蹈演出，讓豐原醫院護理之家及失智中心的長輩樂開懷，帶領橘子泥教育劇場的徐銘偉老師表示，帶給長輩歡笑，也讓學生成長，這是一個良性互動，讓醫院有更多的溫暖。

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衛福部豐原醫院副院長曹承榮表示，在高齡化社會下，醫療不僅是身體照護，更需關注長者的心理與社會支持，盼透過戲劇柔性的感染力，讓長輩能更有尊嚴的生活，得到全人的照護。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每天約有3.3人因等待不到合適的器官而不幸離世，曹承榮指出，推廣器官捐贈不只是醫療責任，更是一項社會使命，希望透過持續宣導，讓更多人了解器官捐贈的真義，進而勇敢表達意願。日前，豐原醫院一位58歲肝癌末期的阿峯（化名），即決定捐出眼角膜，希望能讓他人「看見希望」，延續生命的美好。

另依內政部統計，台灣65歲以上人口近20%，長照服務需求日益殷切，曹承榮表示，長照需求與照護壓力日益增加，若缺乏適當支持，照顧者可能在壓力下產生情緒暴力、忽略照護，甚至肢體傷害，呼籲社會大眾重視長者安全與照顧者支持，建構更溫暖、有尊嚴的高齡友善環境。

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