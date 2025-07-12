健康網》鄭明典示警風災後「石綿」風險 WHO：恐引肺癌

丹娜絲強襲，整排平房的屋頂全被掀翻、吹走，電力全力修復中。（記者吳俊鋒攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風造成的「七八水災」過後，災後的清潔與重建才是最需要關注的。前氣象局長鄭明典在臉書提醒大眾「認得石綿嗎？石綿和肺癌有關，只有老房子有，這次意外掀出來，小心！」石綿已被WHO認定為一級致癌物，長期暴露恐引發肺癌、卵巢癌等癌症。然因為拆除需要費用，直到2024年底，全台仍有不少房屋有石綿屋頂。

桃園市環保局表示，早期石綿建材常使用於石綿瓦、石綿浪板、輕鋼架天花板、雨遮等，外觀多為灰色的波浪形狀，因具有隔音、耐高溫、耐磨的特性，在60-70年代廣泛應用於防火建材，雖在95年時已全面禁用，但不少市民家中仍有石綿建材的存在，民眾在拆除過程中，可能因為吸入石綿纖維造成危害。

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環境部化學物質管理署說明，世界衛生組織（WHO）所屬國際癌症研究所（IARC）已將石綿列為一級致癌物（Group 1），表示有足夠證據顯示可在人身上引起腫瘤；美國疾病管制署所屬職業安全衛生研究所（NIOSH）並建議，石綿為潛在的人體致癌物質，且WHO 指出長期暴露石綿會導致肺癌、喉癌、卵巢癌及間皮瘤（一種胸腔和腹腔內壁上的癌症）；接觸石綿也能引起其它疾病，如石綿肺（肺纖維化）、胸膜斑、胸膜增厚及胸腔積液。

環保局表示，若有需要清除石綿，可向居住地區環保局申請；核准後，民眾於自行（或雇工）拆除後，將石綿廢棄物密封妥善包覆，後續由新北市環保局洽環境部共同供應契約處理廠約定清除時間及地點，再與民眾聯繫，並協助清除及處理石綿廢棄物。

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