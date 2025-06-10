腦中風醫療亮紅燈！ 2大學會聲明籲檢討制度與給付

台灣神經學學會及台灣腦中風學會發出聯合聲明，呼籲政府全面檢討制度與給付，給予重症醫護鼓勵。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕嘉義長庚醫院1則啟動動脈取栓轉診平台條件限縮、深夜與凌晨不再收治無明顯效應轉診的訊息，指向腦中風醫療資源亮紅燈，台灣神經學學會及台灣腦中風學會今（10日）發出聯合聲明，呼籲政府全面檢討制度與給付。

台灣神經學學會及台灣腦中風學會的聯合聲明共計5點，首先，近期有關嘉義地區腦中風急性診療之議題，嘉義縣市各醫院之神經科醫師，仍將以民眾福址為最重要的考量，提供適切服務且給予適當治療。

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其次，感謝所有位於第一線的神經科醫師，不分晝夜及平日假日，肩負起全國急性腦中風診療之緊急醫療角色。

再來，嘉義長庚醫院近7年全年無休，扛起大嘉義全區之急性腦中風緊急醫療的責任，無論是直接到院或他院轉院的病友，皆全力協助給予最佳處置。嘉義長庚同仁於社群軟體之述，經了解為針對跨院腦中風區域聯防溝通群組的使用限制之建議，非拒絶收治腦中風病人的要求。其目的為減少可能為「非必要」的院際轉診之腦中風病人，並不影響自行就醫、合理轉診或經119送至嘉義長庚急診的病患。

還有，腦中風急性診療日新月異，一方面造福了腦中風病人，但另一方面也大量消耗了神經科醫師的資源。考量目前第一線同仁的付出與回報不成比例，為避免未來腦中風重症醫療的崩壞，呼籲公部門及各醫院保障神經科醫師權益，並全面檢討制度與給付，也希望各界給予全國所有站在重症第一線醫護同仁適切的關注和鼓勵。

最後，神經科因腦中風急性處置複雜性提升，24小時值班（包括夜間及假日）之緊急照會量大增，尤其是背負緊急醫療責任之醫院，人力極為吃緊，神經科近年也因而出現人才羅致困難之窘況。目前的神經科執業環境若不改善，未來可能發生急性腦中風找不到神經科醫師的可能性。學會除將持續爭取第一線神經科醫師之權益，並多面向提昇年輕醫師投入之意願，亦建請相關單位正視並協助改善神經科醫師之執業環境。

台灣腦中風學會理事長陳龍坦言，近年出現人才招募困難的情況，神經內科住院醫師今年預計招收51人，但招收率首度下降至約80%，尤其中南部較差。

衛福部醫事司副司長劉玉菁昨受訪時指出，從現有掌握的全國性數據來看，近年核發的神經科專科醫師證書人數並沒有明顯減少，多數醫院神經科住院醫師也都收得不錯，在嘉義長庚這件訊息傳出前，並未接受到相關的反映，將持續關注，並動態監控變化，以利因應。

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