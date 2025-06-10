自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

提升雲林醫療量能 台大雲林分院達文西手臂手術5個月完成60例

2025/06/10 19:49

台大醫院雲林分院發表該院達文西機械手臂手術系統今年1月啟用至上週完成60例且涵蓋多科。（記者黃淑莉攝）

台大醫院雲林分院發表該院達文西機械手臂手術系統今年1月啟用至上週完成60例且涵蓋多科。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院去年購置雲林第一套達文西機械手臂手術系統，今年1月啟用至上週共完成60例，涵蓋泌尿外科、婦產科、一般外科與耳鼻喉科等多個專科，提升雲林醫療量能，鄉親接受智慧醫療治療不用舟車勞頓到外縣市。

台大雲林分院副院長徐明洸表示，達文西機械手臂手術系統具備高解析3D影像以提供臨床清晰手術視野，與仿真手腕器械設計可靈活精細控制器械，對於執行骨盆深部、狹窄處的複雜微創手術極具優勢，可有效減少病患術中出血量、降低術後疼痛並縮短住院天數。

徐明洸說，院方目前完成的達文西手臂手術例中，以泌尿科27例最多有攝護腺癌、腎癌、膀胱癌、尿道癌，其次婦產科19例有子宮肌瘤、內膜癌、子宮頸癌、內膜異位症，耳鼻喉科13例有睡眠呼吸中止症、扁桃腺疾病；另外一般外科1例直腸癌，胸腔外科正在訓練中。

台大雲林分院院長馬惠明指出，院方去年購置達文西機械手臂手術系統是全國第80台，卻是雲林的第1台，但在短短5個月時間完成60例手術，可看出雲林鄉親對很多複雜或細微手術的需求，有鑑於此院方積極建置複合式手術室，將影像診斷、即時導航與手術同步整合，打造完整的智慧手術照護體系，提升雲林地區的醫療量能。

至於民眾關心的手術費用，徐明洸說，全國各醫院達文西機械手臂手術的收費標準都差不多，包括開機費5萬元、手術費約4萬至6萬元左右，這部分健保有給付，可能須付一點差額，另耗材費約4至10萬元不等，總費用大約14萬至20萬元左右，目前很多醫療險都有實支實付。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中