提升雲林醫療量能 台大雲林分院達文西手臂手術5個月完成60例

台大醫院雲林分院發表該院達文西機械手臂手術系統今年1月啟用至上週完成60例且涵蓋多科。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院去年購置雲林第一套達文西機械手臂手術系統，今年1月啟用至上週共完成60例，涵蓋泌尿外科、婦產科、一般外科與耳鼻喉科等多個專科，提升雲林醫療量能，鄉親接受智慧醫療治療不用舟車勞頓到外縣市。

台大雲林分院副院長徐明洸表示，達文西機械手臂手術系統具備高解析3D影像以提供臨床清晰手術視野，與仿真手腕器械設計可靈活精細控制器械，對於執行骨盆深部、狹窄處的複雜微創手術極具優勢，可有效減少病患術中出血量、降低術後疼痛並縮短住院天數。

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徐明洸說，院方目前完成的達文西手臂手術例中，以泌尿科27例最多有攝護腺癌、腎癌、膀胱癌、尿道癌，其次婦產科19例有子宮肌瘤、內膜癌、子宮頸癌、內膜異位症，耳鼻喉科13例有睡眠呼吸中止症、扁桃腺疾病；另外一般外科1例直腸癌，胸腔外科正在訓練中。

台大雲林分院院長馬惠明指出，院方去年購置達文西機械手臂手術系統是全國第80台，卻是雲林的第1台，但在短短5個月時間完成60例手術，可看出雲林鄉親對很多複雜或細微手術的需求，有鑑於此院方積極建置複合式手術室，將影像診斷、即時導航與手術同步整合，打造完整的智慧手術照護體系，提升雲林地區的醫療量能。

至於民眾關心的手術費用，徐明洸說，全國各醫院達文西機械手臂手術的收費標準都差不多，包括開機費5萬元、手術費約4萬至6萬元左右，這部分健保有給付，可能須付一點差額，另耗材費約4至10萬元不等，總費用大約14萬至20萬元左右，目前很多醫療險都有實支實付。

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