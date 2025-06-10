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健康 > 杏林動態

提升澎湖醫療品質 國際扶輪捐贈醫居家醫療設備

2025/06/10 17:24

國際扶輪社捐贈三總澎湖分院，執行「澎湖群島居家醫療服務計畫」。（記者劉禹慶攝）

國際扶輪社捐贈三總澎湖分院，執行「澎湖群島居家醫療服務計畫」。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 社團法人國際扶輪3502暨2570地區分社為提升澎湖偏鄉醫療照護品質，捐贈三總澎湖分院3項（手持式超音波儀2台、攜帶式骨質密度檢測箱1台、無線生理信號傳導器2台）居家醫療裝備，以改善居民臥病在床的醫療照護問題，提升其康復能力，今（10）日舉行捐贈儀式。

捐贈儀式由3502地區總監陳清榮、全球獎助金主委楊蕓瑄、2570地區前總監高柳育行，率領近50位國內外熱心的社友共同出席捐贈儀式，由三總澎湖分院院長胡曉峰主持，澎湖縣衛生局副局長彭紋娟、軍人之友社澎湖服務站長安慶安到場見證。

三總澎湖分院除了肩負澎湖地區急重症治療、慢性病照護、預防保健宣導，近年來更逐步延伸醫療能量至偏鄉居家，為地區提供慢性病居家照護、安寧居家照護，自2025年起再增加身心科居家鑑定服務，落實中央「醫療在地化」目標，彌補偏鄉醫療不足缺憾，為地區提供醫學中心等級之服務。

3502地區陳清榮總監表示，此次捐贈儀式扶輪社與三總澎湖分院共同合作，啟動離島地區居家照護服務，未來將透過整合家居照護及醫療，將醫師、護理師、藥師、呼吸治療師、居家照服員或其他機構共同合作，讓臥病在床、行動不便及弱勢機構住民獲得更好的醫療照顧。

國際扶輪社對於離島醫療不遺餘力，造福澎湖民眾。（記者劉禹慶攝）

國際扶輪社對於離島醫療不遺餘力，造福澎湖民眾。（記者劉禹慶攝）

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