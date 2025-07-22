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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》喝啤酒可以排結石？ 量大量小不同結果

2025/07/22 18:41

醫師表示，適量飲用啤酒可以排出結石，因為喝酒利尿，可以將卡住的結石沖出；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，適量飲用啤酒可以排出結石，因為喝酒利尿，可以將卡住的結石沖出；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝酒有害身體健康，但偶爾小酌卻對身體有些好處。泌尿科醫師黃冠鈞於臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發影片分享，適量飲用啤酒可以排出結石，因為喝酒利尿，可以把卡住的結石沖出來；不過，若是太常飲酒，反而容易引起結石。

黃冠鈞指出，喝酒利尿，是個雙面刃，它雖然能幫忙排出結石，但因尿液會濃縮，容易讓沉積物堆積在腎臟裡，也容易長出結石；另外，像是啤酒或紅酒都是屬於高普林的飲品，較易讓尿酸升高或造成結石，引發痛風。

此外，針對「喝酒會造成勃起功能障礙」的說法，黃冠鈞也表示，這是有可能會影響的，因為酒精會破壞血管內壁，會讓血管的血流不夠順暢，當血流不夠順暢的時候，海綿體就不容易充血。

再者，酒精會抑制人的腦下垂體激素分泌，當被抑制住後，就不容易刺激睪固酮分泌。所以長期飲酒者，可能會有睪固酮低下、引發勃起功能障礙的問題。

6營養素顧攝護腺

想避免勃起功能障礙、維持「精力」充沛，就要好好保養攝護腺，飲食絕不能馬虎。對此，黃冠鈞也列出6種關鍵營養素：

●瑪卡（祕魯人蔘）：有助於調節男性荷爾蒙，幫助耐力與體力。

●精胺酸：是一氧化氮的前驅物，能幫助血管擴張，提升勃起功能。

● 白鳳豆：含有色胺酸，可以調節睡眠及膀胱機能，減少夜尿。

●茄紅素：具有抗氧化的能力，能減少自由基對攝護腺的損害，保護攝護腺。有研究顯示，攝取足夠的茄紅素可降低攝護腺癌風險。

●螯合鋅：鋅是男性生殖健康的關鍵營養素。可增加精蟲濃度，提高生殖機能。

●南瓜籽：有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大。亦有研究證實，南瓜籽油可幫助舒緩良性攝護腺肥大的症狀。

醫師分享，南瓜籽有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，南瓜籽有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大；示意圖。（圖取自freepik）

而不論是想要維持床事表現，還是攝護腺健康，日常生活養成好習慣，像是規律作息與固定運動習慣，都不可少：

●規律作息：熬夜與壓力過大會影響睪固酮分泌，影響精蟲品質。

●適量運動：特別是深蹲、跑步、核心訓練，能促進血液循環並提升性能力。

●避免過量飲酒與高脂飲食：過多酒精與油膩食物可能影響攝護腺健康。

●定期健康檢查：男性40歲後應關注攝護腺健康，及早預防勝於治療。

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