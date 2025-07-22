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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》師大抽血案惹議 醫揭密集抽血風險多

2025/07/22 19:47

柯仁弘表示，過量抽血會引起心悸、貧血、血壓降低等問題；非專業人員操作感染風險高，且用途不透明也涉及法律問題。（圖取自freepik）

柯仁弘表示，過量抽血會引起心悸、貧血、血壓降低等問題；非專業人員操作感染風險高，且用途不透明也涉及法律問題。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「師大密集抽血研究案」教練逼學生一天抽血3次議題延燒多日，引發外界對學生權益與研究倫理的高度關注，醫界與教育界也紛紛表態，耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，過量抽血會引起心悸、貧血、血壓降低等問題；非專業人員操作感染風險高；且用途不透明，也涉及法律問題。

柯仁弘在臉書專頁「鬍子醫生診間生活」提到，「師大密集抽血研究案」不當抽血3風險：

風險1

過度抽血傷身體，貧血、暈眩、心悸、血壓降低，運動員本來就拚體力，不只運動表現下降，身體也扛不住。

風險2

非專業人員操作感染風險高，針沒紮好，血管損傷、血腫；器材沒消毒好，敗血症、肝炎都可能上身。

風險3

不清不楚的用途有法律風險，沒經過知情同意與倫理審查，還逼學生繳錢當受試者，不只違法，還可能涉刑責。

柯仁弘呼籲，教育是育才，不是拿學生當實驗白老鼠，學校與相關單位應徹查並嚴懲，學生的健康安全，不該淪為權力的犧牲品。

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