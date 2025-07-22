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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》台電員工遭電擊殉職 醫：須CPR與AED急救

2025/07/22 18:12

李元瀚到台電配電中心告別。（記者林宜樟攝）

李元瀚到台電配電中心告別。（記者林宜樟攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕36歲台電員工李元瀚在15日搶修因風災受損的高壓斷線，意外遭高壓電擊陷入昏迷。在葉克膜搶救6天之後，傷重不治。家屬選擇器捐，遺愛人間。

據報導，李元瀚父親表示，感謝奇美醫院的搶救與治療，在事件發生後，台電同仁也不斷在旁加油打氣。然他希望李元瀚能在愛中平靜離去，因此拔管，並同意器捐。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書說明，遭受高壓電擊後，容易產生心律不整，可能導致心跳停止。有部分的致命心率是心室顫動，心跳停止時一邊CPR不能停之外，還要趕快找電擊器AED給予心臟電擊除顫。蘇一峰強調，最重要的當然還是要預防被電擊，如果目擊有人被電擊倒下，救人的第一步驟，也要小心自己不要被電擊。

台電車隊護送李元瀚大體返回嘉義市。（記者王涵平攝）

台電車隊護送李元瀚大體返回嘉義市。（記者王涵平攝）

台南市消防局表示，通常患者在沒有呼吸心跳約4到6分鐘後，腦細胞就會因沒有氧氣的供應而受到傷害。腦細胞一旦受損，就無法復原。稍有延遲，有可能僅能救回一個植物人。因此盡可能在4分鐘內就施行CPR（在AED到達前CPR不能中斷），可以延後腦部的生物性死亡。大家都能學會的心肺復甦術操作步驟有：

●確認現場安全

●「叫」：評估意識、呼吸，呼喚病患，輕拍病患肩膀叫喊「你怎麼了？」，同時眼睛要快速掃描胸部有無起伏。

●「叫」：呼叫求援、打119報案，請求協助及取得AED（公共場所稱PAD）。

●「壓」：胸外按壓，記得口訣有：快快壓（每分鐘100~120下）、用力壓（按壓深度5~6公分）、胸回彈、莫中斷（中斷時間不得超過10秒以上）。

●「電」：使用傻瓜電擊器AED。

AED使用步驟有：

●開：打開AED盒子與電源。

●貼：將AED貼片貼在患者裸露的胸膛。

●插：將電極插入電極插孔，有些電極已經插在插孔上，就無需進行此步驟。

●電：AED會自動分析心律並語音指示，當AED建議電擊時，須確認無人碰觸患者才可按下電擊鈕。電擊後須立刻進行胸外按壓，不須移除AED貼片。

AED會自動每兩分鐘做一次心律分析，只有在心律分析的那短短幾秒鐘才可以暫停胸外按壓。如此反覆操作胸外按壓及AED監測，直到患者回覆生命徵象或救護人員接手為止。

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